Lazítások következnek Marosvásárhelyen: 3 ezrelék alá esett a fertőzöttségi ráta

Tíz héttel azután, hogy a legnagyobb szigorításokat vezették be, három ezrelék alá esett a fertőzöttségi ráta Marosvásárhelyen, így a következő időszakban a korlátozások enyhítése várható. A hírt Mara Togănel prefektus jelentette be a közösségi oldnál.



"Jó hír ez a Marosvásárhelyeknek, akik megértették, hogy a hatóságokkal együtt kell működniük eben a harcban" - írja.A prefektus ugyanakkor kér mindenkit, hogy továbbra is tartsák be az egészségügyi előírásokat, hogy az esetszámok továbbra is alacsonyan maradjanak. "Ez az erőfeszítés és az oltási kampány meg fogja hozni az eredményt, és 2021-re visszaállhat a normális élet" - üzeni a prefektus.A várható lazítások főleg a szállodák, éttermek és kávézók kinyílását fogják eredményezni.Fotó: Elekes Andor via Wikimedia Commons