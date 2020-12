A BBTE az akadémiai teljesítmény szempontjából ismét országos dobogós

A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) ismét a legmagasabb helyezést érte el az URAP (University Ranking by Academic Performance) rangsorba bekerült romániai egyetemek közül.



A BBTE a december folyamán közzétett, az IREG által 2020-ban akkreditált legújabb URAP-rangsorban nemzetközi szinten a 902. helyet foglalja el.„A világon számos globális nemzetközi egyetemi rangsor létezik, és az IREG nemzetközi testület által akkreditáltakat (2020-ban 11) az országban évente összefoglalják az Egyetemi Metarangsorban. A BBTE a legtöbb esetben ezeken a ranglistákon országszinten első helyezett, és így a 2020-as Egyetemi Metarangsor listavezetője is. Így az URAP rangsorban is, amelynek fókuszában a kutatás-fejlesztés-innováció áll, nemzetközi viszonylatban; a BBTE idén is megőrizte első helyezését, ami örömmel tölt el. Azonban ha nem alakulnak ki olyan mechanizmusok, amelyek támogatják az egyetemek KFI-tevékenységét, akkor nemcsak a román egyetemek pozíciója gyengül a rangsorban (és nem is ez a legfontosabb tét), hanem az ország azon képessége is, hogy olyan tudást generáljon, amely elősegíti az emberek javát szolgáló innovációkat” – nyilatkoztaegyetemi tanár, a BBTE rektora.Az URAP az egyik legjelentősebb nemzetközi rangsor, amely az egyetemeket az akadémiai teljesítmény szempontjából rangsorolja, figyelembe véve a tudományos publikációk minőségét és számát, az idézettséget, az impaktot és a nemzetközi együttműködéseket tükröző mutatókat.Az URAP 2010-től kezdődően évente megvalósítja a felsőoktatási intézmények globális rangsorát (World Ranking of Higher Education Institutions), 2011 óta tudományterületek szerinti leosztásban.