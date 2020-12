Johannis masszív segélycsomagot és barátságot ígért a Moldovai Köztársaságnak

Klaus Johannis államfő kedden hivatalos látogatást tett a Moldovai Köztársaságban, ahol Maia Sandu elnökkel közös sajtótájékoztatót adtak.



Johannis kifejtette, hogy Románia és a Moldovai Köztársaság együttműködése egy új fejezethez érkezett. Mint elmondta, a moldovai köztársaságbeli államfőválasztás eredménye egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy a polgárok szerint milyen irányt kell követnie az országnak az elkövetkező időszakban, és reméli, hogy senki nem fog szembenézni vele.Az államfő kifejtette, Románia mindenben támogatni fogja az országot, úgy az Európai Unióval kötött társulási megállapodásba foglalt reformok végrehajtása terén, mint a koronavírus legyűrésében, többek között 200 ezer adag koronavírus elleni vakcinát ajánlanak fel.A román elnök bejelentése értelmében továbbá 6000 tonna gázolajjal segíti majd Románia a moldovai gazdákat, és 250 ezer euró támogatást folyósít a civil társadalom és a média függetlenségének megerősítése érdekében.Segítik továbbá az országot az igazságszolgáltatás és korrupció elleni küzdelemben, de egy oktatási együttműködési paktumot is kötnének 2021–2025 között, amely továbbra is biztosítaná a Moldovai Köztársaság oktatási rendszerének reformját.Johannis kifejtette továbbá, hogy örömmel vette a december 22-én aláírt moldovai kezdeményezést, amely az oklevelek, diplomák, és más hivatalos dokumentumok kétoldalú elismerését célozza.A román államfő kitért arra is, miszerint abban sikerült meggyőznie Maia Sandu elnököt, hogy továbbra is fenntartsák a fontos stratégiai kapcsolatot, működjenek a román beruházások, ugyanakkor tovább mélyítsék és erősítsék a közös kulturális értékeket.Klaus Johannis államfő beszéde végén hivatalosan is felkérte a moldovai elnököt, tegyen látogatást Bukarestben.