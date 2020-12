RSF: egyre több újságíró válik célponttá olyan területen, ahol nincs is háború

A Riporterek Határok Nélkül (RSF) felmérése szerint az újságírók többsége 2020-ban sem a háborús övezetekben vesztette életét, hanem ott, ahol béke volt. Ebben az évben ötven újságíró vesztette életét, tízből hét azonban olyan országban, amely nem háborús övezetben található.



A nemzetközi újságíró jogvédő szervezet által kedden közzétett éves jelentésben az RSF arról számolt be, hogy amíg 2016-ban az újságírók 58 százaléka háborús övezetekben vesztette életét, addig a további években a számok arról árulkodnak, hogy az újságírók egyre inkább békés övezetekben lesznek áldozatai például a korrupció utáni oknyomozásnak. 2020-ban a halálesetek mindössze 32 százaléka történt háborús zónákban, mint például Szíriában, Jemenben, vagy olyan országokban, ahol alacsony vagy közepes intenzitású konfliktusok vannak, például Afganisztánban és Irakban. Ehhez képest 68 százalékban olyan országokról beszélhetünk, mint Mexikó (itt nyolc újságíró halt meg), India (négy), a Fülöp-szigetek (három) és Honduras (három), ahol nem zajlik jelenleg katonai konfliktus.Az RSF megjegyzi, bár a Covid-19 világjárvány miatt ebben az évben kevesebb újságíró volt a terepen, ennek ellenére az előző években is hasonló tendencia volt jellemző. Ugyanakkor a 2020-ban meggyilkolt újságírók 84 százalékát szándékosan a munkájából kifolyólag gyilkolták meg, szemben a 2019-es évvel, amikor ez az arány "csak" 63 százalék volt.A Nemzetközi Újságíró Szövetség (IFJ) szerint 1990 óta 2 658 újságírót öltek meg."Egyesek azt gondolhatják, hogy az újságírók csak a szakma kockázatainak áldozatai, de az újságírók egyre inkább célponttá válnak, amikor érzékeny témákat vizsgálnak vagy fednek fel. Amit az agresszorok valójában támadnak, az a tájékoztatáshoz való jog, amihez mindenkinek joga van - mondta, az RSF főtitkára.Mint az előző években is, a legveszélyesebb témák a helyi korrupció vagy a közpénzekkel való visszaélés volt, illetve a szervezett bűnözés tevékenységeinek vizsgálata. 2020-ban hét újságírót öltek meg azért, mert valamivel szemben tiltakozásukat fejezték ki. Ebből négyet Irakban.Az RSF szerint jelenleg 387 újságírót tartanak fogva munkájuk miatt. Ez gyakorlatilag megegyezik az egy évvel ezelőtti számmal, ami azt jelenti, hogy a világszerte fogva tartott újságírók száma még mindig történelmileg magas. Továbbá 2020-ban 35 százalékkal nőtt az önkényesen fogva tartott női újságírók száma. Ezenkívül újságírók százai haltak meg a koronavírus okozta Covid-19-betegségben, de az még megállapításra vár, hogy hányan fertőződtek meg hivatásuk gyakorlása közben – írta a szervezet.Az RSF január 1. és december 15. közötti időszak alapján készítette el a jelentését.