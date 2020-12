Ismét 4 ezrelék fölé nőtt a fertőzöttségi arány Bukarestben

Bukarestben a kedden jegyzett 3,97-ről szerdán 4,02-re nőtt az elmúlt 14 napban regisztrált új koronavírusos esetek száma ezer lakosra vetítve - tájékoztatott szerdán a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A legmagasabb fertőzöttségi arányt továbbra is Ilfov megyében jegyzik, ez 4,84 ezrelék, azaz továbbra is csökkenőben van, egy nappal korábban 4,96 ezrelék volt.Magas a fertőzöttségi ráta Temes - 3,44, Kolozs - 3,32, Konstanca - 3,01 és Brassó - 3,11 megyében is, amelyek továbbra is vörös zónás megyéknek számítanak.A legalacsonyabb fertőzőttségi rátát Hargita - 0,39, Gorj - 0,6, Olt - 0,75, Kovászna - 0,86, Szilágy - 0,87, Neamţ - 0,95 és Vrancea - 0,96 megyében jegyzik. Zöld zónás megyének minősül még Szatmár - 1,01, Iaşi - 1,02, Suceava - 1,28, Buzău - 1,12, Mehedinţi - 1,31, Bákó - 1,39 és Dolj - 1,34 megye is.