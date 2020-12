Klaus Johannis külföldi utazásai hárommillió lejbe kerültek az országnak

Hárommillió lejbe kerültek az államfő külföldi utazásai - közölte szerdán az Államelnöki Hivatal.



A 3.011.828,95 lejes összegben már benne vanállamfő keddi, moldovai köztársaságbeli útja is, ahol a román államfő bejelentette , hogy újabb kiegészítő egyezményt írnak alá ahhoz a kétoldalú megállapodáshoz, amely a Moldovai Köztársaságnak megítélt 100 millió eurós vissza nem térítendő támogatásról szól.A román államfő januárban Bajorországba és Izraelbe utazott, februárban kétszer járt Brüsszelben, ahová ellátogatott júliusban és októberben is. Októberben volt még Németországban, majd ismét Brüsszelben, ahová visszaért december elején is. Klaus Iohannis Chişinăuban járt idei utolsó külföldi útján.Az összegzés szerint az államfő 2020-ban:- 19 törvényt küldött vissza újbóli megfontolásra a parlamentbe- 28 alkalommal fordult az alkotmánybírósághoz különböző jogszabályok kapcsán - 298 törvényt hirdetett ki- 38 alkalommal nyújtottak be kegyelmi kérést az államfőnek, amiből Johannis egyet sem írt alá.- 743 érdemrendet adományozott, és egyet vont vissza.