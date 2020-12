Januárban nyissák újra az iskolákat! – követeli egy gyermekjogi szervezet

December utolsó napjaiban a Mentsétek meg a gyermekeket romániai szervezete (Salvați Copiii România) egy nyilvános felhívással fordult a döntéshozókhoz, amelyben azt követelik, hogy 2021 januárjában nyissák újra az iskolákat – számol be az Edupedu.ro.



A gyermekek jogaival foglalkozó nem kormányzati szervezet a közösségi médián indította el a figyelemfelhívó kampányát, azzal érvelve, hogy a felmérések szerint a romániai gyermekek, szülők és tanárok mintegy 63 százaléka szeretné, ha újraindulna az iskola, illetve hogy a gyermekek 47 százalékának nincs lehetősége részt venni az online oktatásban., a szervezet vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatalos adatok szerint az utóbbi időszakban több mint egymillió gyermek szorult ki az általános az iskolai oktatásból, amelyre alapvetően szükségük lenne.„Akéri a hatóságokat, hogy a második szemesztert kezdődően nyissák újra az iskolákat és ezzel biztosítsák a legsérülékenyebb gyermekek oktatáshoz való hozzáférését, akik szegény és társadalmilag elszigetelt körülmények között élnek és az iskolaelhagyás közelébe kerültek” – nyilatkozta Gabriela Alexandrescu.Az általános oktatás országosan valódi elsőbbséget kell élvezzen, amelynek keretében minden gyermeknek reális és egyenlő hozzáférést kell biztosítani, hangsúlyozta a szervezet vezetője, megemlítve, hogy az iskolák újranyitása kapcsán a hatóságoknak biztosítaniuk kell a gyermekek és az iskolai személyzet egészségügyi biztonságát.A szervezet képviselője azt is felvázolta, hogy lépésenként lehetne újraindítani az iskolai oktatást, elsőként az óvodai és az elemi osztályokat.Továbbá a szervezet követeli az oktatási költségvetés megkétszerezését, hogy a gyermekek minőségi oktatásba részesülhessenek és hogy minden gyermek részesüljön az oktatási rendszerből – hangzott el a társadalmi célú kampányvideóban.A szervezet felhívása szerint a téma azért kiemelt jelentőségű, mert ha a hatóságok nem lépnek, akkor „egy generációt veszítünk el, szép, okos és intelligens gyermekeket”, akiknek nincs részük az oktatásban, amely az egyetlen fegyverük lehet, a jelenükkel szemben és a jövőjük érdekében.szervezet egy másik képviselője,, ismét kihangsúlyozta a januári iskolamegnyitás fontosságát, amihez hozzáfűzte, hogy véleménye szerint a lépést egy olyan sürgősségi tervvel is ki kell egészíteni, amely pótolja azokat a vesztességeket amelyek az utóbbi időszakban a gyermekeket érte, illetve olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek rendezhetik a világjárvány okozta negatív hatásokat a gyermekek életére és jóllétére vonatkozóan.Mint korábban írtuk, Románia legsúlyosabb problémái közé tartozik az iskolai rendszerből kiesés , a vidéki gyermekek szegénysége, elszigeteltsége és jogainak figyelmen kívül hagyása. Szakértők szerint a szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekeknek az oktatás az egyetlen kitörési lehetőség lehet, amely megszakíthatja a mélysegénység és egyenlőtlenség rendszerszintű problémáját . (