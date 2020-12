Módosulnak jövő év elejétől a parkolási díjak Kolozsváron

A 2021. január 1-jétől érvénybe lépő parkolódíjakról döntött szerdai ülésén Kolozsvár önkormányzata. A testület a belvárosi közlekedés csökkentését célozza döntésével, így a belváros peremén és a városnegyedekben nem nő számottevően a parkolási díj, illetve a magánszemélyeknek sem kell jelentősen többet fizetniük a parkolóbérletre. A belvárosban kizárólag az ott lakók válthatnak parkolási bérletet, amely havonta 26 lejbe kerül. Viszont borsos árat kell fizetnie annak, aki két óránál hosszabb ideig szeretne a belváros 1-es számú övezetében, a Főtéren és környékén parkolni.



Az 1-es számú övezethez a Vár/Fortăreţei, Bethlen (Baba Novac), a Bolyai, a Színház (E. de Martonne), az Emil Isac, a Deák Ferenc (Eroilor), a Király (I.C. Brătianu), a Szentegyház (Iuliu Maniu), a Farkas (M. Kogălniceanu), a Báthory (O. Petrovici), a Főtér (ideértve a Szent Mihály-templom melletti parkolót), a Rózsa (Samuil Micu), a St. O. Iosif, a Minorita (H. Oberth), az Egyetem (Universității), a Szentlélek (V. Fulicea), a Bástya (Daicoviciu), a Kinizsi Pál (Paul Chinezu), a Linczeg (V. Alecsandri), a Brassai, a Dávid Ferenc, a Kornis (Émile Zola), a Gaál Gábor, a Szappany (Tipografiei), a Cotită, a Sindicatelor (Patak), a Víz (F.D. Roosevelt), a Victor Babeş (Trefort), a Tanítók Háza (Aleea Învăţătorului), a Széchenyi téri (P-ţa Mihai Viteazu) sorompós parkoló, az Apáczai Csere János (Argeş), a Hunyadi tér (P-ţa Ştefan cel Mare), a Mikó utca (Clinicilor), a Bocskai tér (P-ţa Avram Iancu) utca és a polgármesteri hivatal parkolója tartozik. A város 2-es övezetéből kikerült a Pata (Nicolae Titulescu), a Móricz Zsigmond (Bucureşti) utca és a Fenesi út (Calea Floreşti).Idén az 1-es övezetben fél óra parkolásért 3,5 lejt kellett fizetni, jövőre ez az összeg 4 lejre emelkedik. Aki 2 óránál hosszabb ideig szeretne itt parkolni, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia: míg idén 2 óra itt-tartózkodás 14 lejbe került, jövőre már 16 lejt kell kifizetni. Ha a Főtéren és a Széchenyi téren levő sorompós pakolókban a parkolás meghaladja a 60 percet, akor 12 lejt kell fizetni, 2 óra 16 lejbe kerül, ezentúl a kifizetendő összeg félóránként 8 lejjel nő. Így, ha valaki 24 órán keresztül kíván a belvárosban parkolni, annak 368 lejt kell kifizetnie.A városközpontban, a 2-es számú övezetben egy havi parkolóbérlet kis mértékben nő, a magánszemélyeknek az idei 100 lej helyett 104 lejt, a cégeknek 140 lej helyett 146 lejt kell fizetni. A parkolási óradíj 1-2 lejjel növekszik: 1 óra 3 lejbe, 2 óra 6 lejbe, illetve 4 óra 12 lejbe kerül.A parkolásért parkolóautomatáknál, SMS-ben, bankkártyával, bérletváltás révén, és feltöltőkártyával lehet fizetni, kivételt a sorompós parkolók képeznek, itt a parkolási díj csak a területükön levő automatáknál kifizethető.A negyedbeli parkolóházakban az éves bérlet 115 lej lesz a magánszemélyeknek, céges autók esetében már 872 lejt kell kifizetni.

Többletadóra számíthatnak azok a kolozsváriak, akik parlagon hagyják a területeiket

Ezentúl nemcsak az elhanyagolt épülethomlokzatok, hanem a gondozatlan telkek esetében is többletadóval kell számolniuk a tulajdonosoknak: Kolozsvár önkormányzata a telkeket, udvarokat is ellenőrzi, és azok esetében, amelyek elhanyagolt, gazos, szennyezett állapotban talál, 200-500%-os többletadót ró ki. A többletadó aránya egy pontrendszer alapján lesz meghatározva a telek vagy udvar állapotának függvényében. „A városvezetés – de meggyőződésem, hogy számos kolozsvári ember is – arra törekszik, hogy egy minél élhetőbb, tisztább és rendezettebb környezetet alakítson ki. A közterületekért a városvezetés, a magánterületekért a tulajdonosok felelnek. Ha valaki nem végzi el a munkáját, akkor annak mi, kolozsváriak, mindannyian kárát látjuk” – mutatott rá Oláh Emese alpolgármester.

Sétatér környéki utcákat korszerűsít az önkormányzat

A Sétatér környékén levő utcákat korszerűsít az önkormányzat jövőre: a Fürdő/Cardinal Iuliu Hossu utca, a Bem/George Coşbuc utca, a Patak/Sindicatelor utca és a Linczeg/Vasile Alecsandri utca kap a környező, már felújított utcák esetében is használt kőburkolatot és korszerű közvilágítást. A felújított utcákat új városi bútorzattal és szemetesekkel is ellátják. A munkálatok minden utca esetében négy hónapot ölelnek fel, ebből az időszakból egy hónap a tervezésre, és három hónap a munkálatokra lesz fordítva. A Patak utca 1,2 millió lejből, a Bem utca 5,7 millió lejből, a Linczeg utca 706 ezer lejből, a Fürdő utca pedig 9,5 millió lejből újul meg. Az összegeket saját forrásból teremti elő az önkormányzat. (közlemény)