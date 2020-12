A csendőrség figyelmezteti a lakosságot, hogy szilveszterkor szigorúak lesznek a büntetésekkel

Szerdán a csendőrség arra emlékeztette az ország lakosságát, hogy vegyék komolyan a hatályban lévő járványügyi intézkedéseket, mert különben büntetni fognak szilveszter alkalmából – írja a Digi24.



A bukaresti csendőrség szóvivője,, felhívta a figyelmet, hogy most is, mint minden évben az ünnepek ideje alatt a hatósági szervezetek létszámát megnövelik: és most sem tesznek kivételt.„A más években is jelen lévő veszélyeken túl most világjárvány is van, amire továbbra is korlátozó intézkedések érvényesek. Nem leszünk elnézőek és javasoljuk az állampolgároknak, hogy ők se legyenek túlságosan elnézőek, mert fontosabb az egészség” – utalt a szabályok betartásának fontosságára a szóvivő, például arra, hogy 23.00 és 5.00 órák között kijárási tilalom van érvényben ezen az éjszakán is.A büntetések kiszabása kapcsán elmondta, hogy nem habozhatnak, ha a törvény által előírt szabályok megsértését megállapítják.„A közösség egészsége érdekében nem fogunk kivételezni, mert mindenkinek be kell tartania szabályokat. Személyes példával járunk elől, minden csendőrön lesz maszk, kesztyű, és betartjuk a személyek közötti fizikai távolságokat – arra biztatunk mindenkit, hogy hasonlóan szigorúan tartsa be az intézkedéseket” – mondta.A csütörtökön tartott belügyminisztériumi tájékoztató szerint több mint 24 ezer rendfenntartó erő lesz terepen, azaz 14 százalékkal többen mint tavaly ilyenkor, amelyet még kisegít több mint 2000 helyi rendőr.A sajtótájékoztatóban elhangzott, hogy a héten a hatóságok több mint 223 ezer személyt igazoltattak a járványügyi előírások betartása kapcsán, illetve több mint 21 ezer kereskedelmi egységet is átvizsgáltak e célból – amelyekből több mint 11 ezer étterem, terasz és gyorsétkezde volt.A kereskedelemben dolgozó személyzet közül több mint 14 ezer alkalmazottat és több mint 500 szállítót igazoltattak, és több mint 15 ezer bírságot állítottak ki: csak a maszkviselés miatt 12 ezer szankciót róttak ki a hatóságok.Az is kiderült, hogy 600-nál több büntetőeljárást indítottak illegális pirotechnikai eszközök forgalmazása miatt, és 60 tonnánál több pirotechnikai eszközt foglaltak le.A belügyminisztérium a közösségi médián megosztott bejegyzésében arra is felhívja a lakosság figyelmét, hogy „a petárdázás egyeseknek egyszerű szórakozás, de az állatoknak egy rémálom”, és ezért támogassuk inkább a petárdázásmentes szilveszterezést. Ugyanakkor felszólít, hogy „vigyázzunk magunkra, de vigyázzunk az állatokra is!”(digi24, hírszerk.)