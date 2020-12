Johannis új évi üzenete: közeledik az a pillanat, amikor visszatérhetünk a járvány előtti normális élethez

Mind közelebb van az a pillanat, amikor visszatérhetünk a koronavírus-járvány előtti normális életünkhöz, de ez mindannyiunkon múlik – hangsúlyozta csütörtökön küldött új évi üzenetében Klaus Johannis államfő.



„Kedves románok, egy rendkívül nehéz év végén vagyunk, amelyben egy soha nem látott járvány radikálisan megváltoztatta életünket. Köszönöm, hogy felelősségteljes magatartást mutattak, és hogy részt vettek abban a közös erőfeszítésben, amellyel embertársaink védelme érdekében korlátoztuk e szörnyű vírus terjedését. Sajnos túl sok ember vesztette el a harcot a betegséggel, és ezekben a pillanatokban is együttérzésemet fejezem ki a gyászoló családokkal” – hangoztatta Johannis.Elismerően és hálával beszélt az államfő az egészségügyi személyzet tagjairól, és azokról az orvosokról, akik a kimerültségig dolgoztak, és továbbra is ezt teszik az életmentés érdekében.„Nagyon bizakodóan várjuk az új esztendőt azzal a reménnyel, hogy átvészelhetjük ezt a nehéz megpróbáltatást. Mind közelebb van az a pillanat, amikor visszatérhetünk a koronavírus-járvány előtti normális életünkhöz, amely mindannyiunk számára hiányzik, de valamennyiünk feladata, hogy továbbra is felelősen viselkedjünk, hogy ez a célunk mihamarabb valósággá váljon. Mindenkinek jó egészséget és boldog új évet kívánok!” – mondja az elnök a Facebook-oldalán közzétett üzenetben.