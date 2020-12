Románia az utolsó helyen áll az EU-ban a nők kormányban való képviseletét illetően, és világszinten is kullog

Romániának sikerült elérnie egyetlen év alatt a legbrutálisabb nemzetközi lefokozást a nők kormányzati képviseletét illetően: a 102. helyről a 175. helyre süllyedt – derül ki az INACO – Kezdeményezés a versenyképességért szervezet csütörtökön kiadott közleményéből.



Románia kormánya: egyetlen nő a férfiak között. Képernyőmentés / Digi24.

2020-ban a 190 elemzett ország közül kilencben egyáltalán nem voltak nők a kormányban, ezek a következők: Szaúd-Arábia, Brunei, Kiribati, Pápua Új-Guinea, St. Vincent és Grenandines, Thaiföld, Tuvalu, Vanuatu, Vietnam. 14 országban azonban a női miniszterek aránya legalább 50 százalék a kabinetben: többek között Spanyolországról (67%), Finnországról (61%), Ausztriáról (57%), Svédországról (55%), Franciaországról (53%) és Kanadáról (50%) van szó. Románia a Cîţu-kormányban levő egyetlen női miniszterrel az iraki kormány szintjén van, és az EU-ban az utolsó helyet foglalja el – mutat rá, az INACO elnöke és, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok szakértője a közleményben.A szervezet szerint az Orban-kormányban a miniszterek 18%-a volt nő, amivel Románia a 190 elemzett ország sorában a 102. helyet foglalta el, egyazon helyen Eritreával és Surinaméval.A Cîţu-kabinetben a nők aránya összezsugorodott 4,7%-ra. Európában csupán Fehéroroszországban és Azerbajdzsánban alacsonyabb a nők aránya a kormányban.Világszinten pedig a 175. helyre esett vissza Románia, a lista végén kullog olyan országok társaságában, mint Irak (4,6%), Bahrein (4,4%), Mianmar (3,9%), Türkmenisztán (3,7%), Fehéroroszország (3.5%), Azerbajdzsán (3%), illetve a fent említett másik 9 ország, melyek kormányaiban egyáltalán nincsenek nők.Sürgősen javítani kell a nők krónikus alulreprezentáltságán a román kormányokban, figyelmeztet az INACO, amely szerint „valamely kormány versenyképessége és a nemzet életminősége a nők és a férfiak méltányos képviseletén is múlik”.A szervezet képviselői azt állítják ugyanakkor, hogy Romániának nem csupán papíron, hanem a gyakorlatban is be kell tartania az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) esélyegyenlőségre vonatkozó célkitűzéseit.