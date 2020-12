A kormányfő az új évi üzenetében ígéri, hogy mindent megtesznek azért, hogy 21-ben újrainduljon a gazdaság

Ígérem, hogy mindent megteszünk azért, hogy 2021-ben újrainduljon a gazdaság – hangoztatta újévi üzenetében Florin Cîţu miniszterelnök.



„Ezt magunkra nem tudjuk megtenni, csak önökkel együtt” – jelentette ki a miniszterelnök a Facebook-oldalán csütörtökön közzétett üzenetében.A kormányfő az évek fordulóján köszönetet mondott a románoknak, hogy 2020-ban „csapatként működtek együtt”.„Nehéz év volt ez Románia számára. Mindaz, amit a pénzügy-minisztériumban tettem, két dologra épült: a szakmaiságra és az átláthatóságra. Megígértem, hogy nem engedem, hogy a gazdaság összeomoljon, és meg is tettem. Megígértem, hogy senkit nem hagyok hátra, és így is történt. Most új, miniszterelnöki minőségemben megígérem önöknek, hogy én és csapatom mindent megteszünk annak érdekében, hogy 2021-ben újrainduljon a gazdaság. Ezt magunkra nem tudjuk megtenni, csak önökkel együtt. Bízzanak a kormányukban, Románia kormányában” – üzente az óév végén Florin Cîţu miniszterelnök.