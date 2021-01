Kötelező karantén vár a Romániából Belgiumba utazókra

Minden olyan személynek, aki 48 óránál hosszabb ideig tartózkodott egy piros zónában lévő államban, így például Romániában is, Belgiumba érkezése után karanténba kell vonulnia, és ezt leghamarabb akkor hagyhatja el, ha a hetedik napon elvégzett PCR tesztjének eredménye negatív lesz - hívja fel a figyelmet pénteki közleményében a külügyminisztérium - írja az Agerpres.



Az intézkedés, amely alól csak néhány kivétel van, január 15-éig érvényes.A külügy emlékeztet: a nem belga állampolgárok számára érvényben marad az az előírás is, hogy az országba egyáltalán nem léphetnek be anélkül, hogy papíron vagy elektronikus formában be ne mutassanak egy, az érkezés előtt legtöbb 72 órával készített negatív PCR teszteredményt. Kivételt képeznek a 12 év alatti gyerekek, és azok, akik 48 óránál kevesebbet voltak külföldön vagy 48 óránál kevesebbet szándékoznak Belgiumban tartózkodni.A Belgiumba utazóknak ugyanakkor, érkezésük előtt legtöbb 48 órával, ki kell tölteniük a PLF (Passenger Locator Form) utaskereső formanyomtatványt is (letölthető erről a honlapról ).A román állampolgárok Románia brüsszeli nagykövetségétől kérhetnek további tájékoztatást a 0032 (0)2 347 5338-as, 0032 (0)2 345 0040-es és a 0032 (0)2 344 1658-as telefonszámon .Veszélyhelyzetbe került állampolgárok a román külképviselet 0032(0)2 344 0854-es telefonszámán kérhetnek segítséget.A külügyminisztérium azt ajánlja a Belgiumban készülőknek, hogy alaposan tájékozódjanak indulás előtt, és tanulmányozzák a www.mae.ro/node/51902 bruxelles.mae.ro és a mae.ro honlapokat.