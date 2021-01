Ismét elkapta a koronavírust az első ismert romániai fertőzött

Újrafertőződött koronavírussal az első romániai személy, akinél kimutatták a koronavírust még 2020 elején - írja digi24.



A 25 éves férfinek február végén lett pozitív a koronavírus-tesztje és ő volt első ismert hazai eset. Jelenleg Németországban tartózkodik otthoni elkülönítésben, mivel ezúttal is teljesen tünetmentes, ahogy korábban is az volt. A fertőzése hírét egyébként éppen ő jelentette be a Facebookján. A férfi Gorj megyéből származik, de jelenleg Németországban dolgozik, ahol a munkahelyén tesztelték le.