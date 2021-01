Leányanya adott életet 2021 első újszülöttjének Romániában

Az első 2021-ben született gyermek édesanyja egy 15 éves kiskorú leányanya, aki újévkor egy kislány édesanyja lett.



, a "Mavromati" megyei sürgősségi kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának orvosa szerint a Maros megyében élő anya természetesen szült – tudósít az Agerpres nyomán a Digi 24. A gyermek születésekor egészséges volt, megfelelő súllyal született, és az orvosok semmiféle rendellenességet nem észleltek. „Az anya és a gyermek is egészséges" - mondta az idézett forrás szerint az orvos. A gyermekanya és kislánya továbbra is orvosi felügyelet alatt marad.

Az Eurostat tanulmánya szerint Románia az első helyen áll Európában a kiskorú anyák arányát tekintve. 12,3 százalék az országos arány, míg az európai átlag 4 százalék.



A nyitókép illusztráció. Jonathan Borba, Unsplash

Legutóbb 2020 novemberében hat ENSZ-raportőr és egy független szakértő kért magyarázatot Románia kormányától , hogy hogyan biztosítja a gyermekek, tinédzserek és fiatalok számára a megfelelő szexuális nevelést. Mint arról is beszámoltunk , Johannis még áprilisban kihirdette a gyermekjogvédelmi törvényt módosító jogszabály eredeti verzióját, mely szerint az iskolákban félévente legalább egy alakalommal szexuális felvilágosítást kell tartani, az erkölcscsősz törvényhozók azonban – többek közt az ortodox egyház nyomására – a tantárgy nevét hirtelen szexuális nevelésről egészségügyi nevelésre változtatták, sőt, ezúttal azt is beleírták, a tantárgy csak akkor oktatható, ha a gyerekek szülei is beleegyeznek. Johannis hiába támadta meg az alkotmánybíróságon a törvényt, a taláros testület azonban megalapozatlannak találta az óvást, így a szexuális nevelésről egészségügyi nevelésre átkeresztelt tantárgy immár törvényes keretek közt kerülhet be az iskolai programba.Az ENSZ jelentéstevői aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a javasolt jogszabály inkompatibilis a diszkriminációmentesség elvével, az oktatáshoz való joggal és a legmagasabb szintű fizikai-mentális kiteljesedés - amelybe beletartozik a szexuális és reprodukciós egészség is - előmozdításának elvével, mivel megtagadja a gyermekektől és fiataloktól az informálást és nevelést.