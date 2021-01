Arafat: világos, hogy az ünnepek után újra növekedhet a fertőzöttek száma

Az orvosok és a hatóságok arra számítanak, hogy az ünnepek után Romániában ismét emelkedni fog a fertőzöttek száma, ezért valószínűleg meghosszabbítják január közepén a készenléti állapotot - jelentette ki Raed Arafat, a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője szombat este a Digi24 televízióban.



"Világos, hogy újabb növekedés következhet az ünnepek után (...) nem mindegy, hogy lassú és kontrolálható a növekedés, amely megáll egy kisebb szinten, vagy szédítő a növekedés, ami jelentős hatással van az egészségügyi rendszerre, ahogy az 2-3 hete is megtörtént" - mondta Arafat, aki szerint azok között valószínű különösen a növekedés, akik nem tartották be az óvintézkedéseket. Elmondása szerint sokan megfogadták a tanácsot, és a családjukkal töltötték az ünnepeket, de az is egyértelmű, hogy sokan nem tettek eleget a hatóságok kérésének, amit az elmúlt napokban kiosztott több ezer bírság is bizonyít.



"Az oltás megkezdése még nem jelenti a probléma végét és a kikapcsolódás kezdetét. Az egy olyan út kezdetét jelenti, amely több hónapig is el fog tartani. Amíg nem látjuk, hogy a lakosság jelentős része be van oltva, két egymással párhuzamosan futó fronton kell helytállni, az egyik harc a vírussal és a másik az oltás. A vakcina a fény az alagút végén, de még hosszú utat kell megtenni, ameddig elérjük a fényt" - nyilatkozta.



Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy újabb korlátozásokról egyelőre nem tárgyaltak, és kizártnak tartja az általános lezárást. Az eddigiekhez hasonlóan helyi korlátozó intézkedések lehetségesek a járvány alakulásának függvényében. Az iskolák újbóli megnyitásáról azt mondta, hogy újabb megbeszélést fognak tartani a kérdésben az illetékesek, és időben bejelentik a döntést. (digi24)



Update: A romániai hatóságoknak nem áll szándékukban olyan szabályokat bevezetni, amelyek révén hátrányos megkülönböztetés érheti mindazokat, akik nem adatják be maguknak a koronavírus elleni oltást, előfordulhat azonban, hogy a szigorúbb korlátozásokat alkalmazó országokban lesznek olyan rendezvények, amelyeken az oltáshoz kötik a részvételt - nyilatkozta szombat este Raed Arafat.



"Megtörténhet, hogy lesznek olyan nemzetközi rendezvények, amelyek esetében leszögezik: csak olyanok vehetnek részt, akik be vannak oltva. Erre is számítani lehet" - fogalmazott Arafat, hozzátéve, Románia nem tervez olyan szabályokat alkalmazni, amelyek ilyesfajta diszkriminációhoz vezetnének.



A DSU vezetője azt mondta, alig várja, hogy ő maga is megkapja az oltást, amelynek lényege abban áll - magyarázta -, hogy ha a beoltott személy el is kapja a vírust, enyhe lefolyású lesz a betegség, és nem okoz maradandó károsodást a szervezetben. (agerpres)címoldali fotó: Románia Kormánya

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!