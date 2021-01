Áll a bál a TVR körül a szilveszteri műsora miatt: az USR-s politikus szerint kifigurázott mindent, ami járvánnyal kapcsolatos

Iulian Bulai, a képviselőház kulturális bizottságának az USR-s elnöke a TVR igazgatójának, Doina Gradeanak a leváltását követeli, miután a televízió szilveszteri műsorában állítása szerint olyan "rossz ízlésű" műsor ment, amely szembe megy a hatóságok országos tájékoztatási kampányával.



A politikus először újév napján posztolt a Facebook oldalára a TVR műsorával kapcsolatban, amely 140 ezer euróba került a csatornának. "A TVR-t meg kell reformálni vagy meg kell szüntetni. Nincs más lehetőségünk. Az első lehetőséget támogatom. És küzdök érte" - írta a Facebookon Bulai, aki egyébként már korábban is a TVR reformját sürgetett, a mostani szilveszteri műsor pedig egy újabb apropót jelentett arra, hogy az általa PSD-snek tartott igazgató eltávolítását követelje.A politikus másnap azzal folytatta, hogy miközben a kormány az utóbbi 7 hónapban 40 millió eurót költött a járvánnyal kapcsolatos tájékoztatási kampányra a különböző sajtóorgánumokban, addig az államilag fenntartott köztévé szilveszterkor olyan műsort sugározott, ami kifigurázott, nevetségessé tett mindent, ami járvánnyal kapcsolatos: a védőmaszkokat, az oltásokat, a veszélyt, a védekezést, a fizikai távolságtartást."Tette mindezt olyan emberekkel, akik az összeesküvés-elméletek hívei. Ennél kontraproduktívabb nem is lehetett volna" - írta a posztjában, amelyben már a tévé igazgatójának a leváltását kéri, illetve arról is tájékoztat, hogy az Audivizuális Tanácstól (CNA) állásfoglalást kér az üggyel kapcsolatban. Vasárnap már azt jelezte, hogy kedd reggel informálisan találkozik a CNA vezetőjével,tal.Korábban, a CNA tagja is jelezte közleményben , hogy panaszt tett az említett "groteszk" műsor miatt, amelyben "nem csak a jó ízlés és józan ész szabályait sértette meg, hanem az audiovizuális jogszabályokat is". Azt írta, hogy értesítette az esetről a tanácsot, amellyel meg fogják vitatni a műsort. Meglátása szerint a műsor "gúnyolódott a koronavírus elleni védekezés szabályain, sőt azok be nem tartására bujtott fel".Egyébként a paginademedia.ro összesítette, hogyan teljesítettek a romániai televíziós csatornák szilveszteri műsorai (22 óra és 2 óra között). A versenyt toronymagasan az Antena 1 televízió nyerte, amelyet a legjobb pillanatában 3,6 millió romániai követett. Az elemzés szerint háromból egy romániai ilyenkor az Antena 1 műsorát nézte. Az átlagos nézettsége 2,5 millió volt. Utána következik Románia TV 891 ezres számmal, majd a Kanal D 601 ezres nézettséggel. Az Untold fesztivál különkiadásával futó PRO TV a negyedik lett, 579 ezren nézték a műsort, míg a TVR említett műsorát az oldal szerint 509 ezren követték.