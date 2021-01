Romániában is megjelenhetett a sokkal fertőzőbb új koronavírustörzs

Megérkezhetett Romániába is az először Nagy-Britanniában diagnosztizált, sokkal fertőzőbb új koronavírustörzs – nyilatkozták a Digi 24 televíziónak a Matei Balș Intézet illetékesei, akiknek az elmondása szerint egy külföldről nemrég hazatért férfinál azonosították az új vírustörzset.



A beszámoló szerint a páciensnek Covid-19-re utaló tünetei voltak, ezért orvoshoz fordult, ahol a vizsgálat során kiderült, hogy az új, a korábbinál sokkal fertőzőbbnek tartott új törzs fertőzhette meg., az intézet szóvivője ugyanakkor hangsúlyozta, még nem teljesen biztos, hogy az új törzsről van szó, ennek megállapítására még további tesztekre van szükség. Csak néhány nap múlva tudják teljes bizonyossággal megmondani.Az új koronavírustörzset először Nagy-Britanniában fedezték fel december középen , ami miatt szigorúbb korlátozó intézkedéseket vezettek meg, és több ország - köztük Románia is - felfüggesztette a légi közlekedést Nagy-Britanniával. Az oltási kampány vezetője karácsonykor még nem tudott arról , hogy megjelent volna az új törzs az országban. BioNTech vezetői nem sokkal később azt nyilatkozták , hogy nagy valószínűséggel az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) erősebben fertőző mutációjával szemben is védettséget ad a Pfizer amerikai gyógyszercéggel közösen kifejlesztett oltásuk.UPDATE: Az Egészségügyi Minisztérium közleménye is azt hangsúlyozza, hogy egyelőre nem bizonyított 100 százalékosan, hogy megjelent az országban az új vírustörzs."Egy új törzset csak a vírus genomjának a szekvenálásával igazolható az erre jogosult egészségügyi intézetkben vagy egységekben, de ez a technikai eljárás csak a következő napokban fejeződik be a RT-PCR teszt alapján kiválasztott mintákból" - írta a minisztérium.