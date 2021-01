Gheorghita: az iskolák újranyitása nem az oltáskampánytól függ

Nem az oltáskampány előrehaladásától függ az iskolák újranyitásának kérdése - nyilatkozta Valeriu Gheorghiță, a koronavírus elleni oltáskampány országos vezetője. A katonaorvos a Digi24-nek elmondta, a tanárok beoltása az oltáskampány január második felétől kezdődő második szakaszában zajlik majd.



A nyilatkozat abban a kontextusban született, hogy országos szinten bizonytalan, mikor térhetnek vissza a tanárok és a diákok az iskolákba fizikailag is, miután a kormány a járványhelyzetre hivatkozva továbbra is halasztja az iskolák újranyitását.A tanárok és az oktatásban dolgozók prioritást élveznek az oltáskampányban, mert nagyon fontos munkát végeznek a társadalom és az ország oktatási rendszere számára, de az iskolák újranyitása nem kötődik a beoltás feltételéhez - nyilatkozta Gheorghiță.Az oltáskampány második szakaszában a leginkább kockázatnak kitett és a gyors terjesztéssel veszélyeztetett személyeket oltják be, mint amilyenek az orvosi-szociális intézményekben és bentlakásos otthonokban lakó személyek.Valeriu Gheorghiță elmondta, eddig Romániába mintegy 150.000 dózis érkezett a vakcinából, amiből eddig közel 13.000-et használtak el. Január végéig megérkezik a maradék is a 750.000 dózisból. Az első szakaszban várhatóan 300.000 személy kapja meg az oltást.