Összesen 375 vakcina érkezett Kovászna megye 5 kórházába

Egy egészségügyi asszisztensnek adták be az első COVID-19 védőoltást Kovászna megyében. A megye öt kórházába összesen 375 Pfizer-BioNTech COVID-19 oltóanyag érkezett január 4-én, hétfőn.



A sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház 125 dózist kapott, a kovásznai Benedek Géza Szívkórház 115 dózist, a bodzafordulói kórház 10-et, a Kézdivásárhelyi Municípiumi Kórház 100-at, a Baróti Városi Kórház pedig 25 adagot. A vakcinát elsősorban az egészségügyi dolgozók kapják díjmentesen, előzetes jelentkezés alapján, tájékoztatott, a megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője.Az oltás nemcsak az esetleges megbetegedés elkerülését segíti, hanem szinte száz százalékos védelmet jelent a szövődményes megbetegedés megelőzése szempontjából is. Ugyanakkor továbbra is ugyanolyan fontosak maradnak a már ismert és bevált védekezési intézkedések, emelte ki, a sepsiszentgyörgyi kórház menedzsere.A megyeszékhelyi kórház alkalmazottai közül elsőkéntkapta meg az oltást. A sürgősségen dolgozó asszisztens a vakcina beadását követően elmondta, jól érzi magát, fontosnak tartotta, hogy kérje az oltást. Kiemelte: „Örülök és egyben megtiszteltetés számomra, hogy a megyében elsőként én kaphattam meg a vakcinát. Ez a betegség olyan megpróbáltatások elé teszi mind a beteget, mind az egészségügyi személyzetet, amilyennel ritkán találkozunk. Egészségügyi dolgozóként tapasztalatból tudjuk, hogy ez a koronavírus nem válogat. Sok esetben fiatal, egészséges szervezetben is súlyos szövődményeket okoz, és most ezek elkerülésére a vakcina által nagy esély nyílik.”„Az egészségügyi alkalmazottak biztonsága a legfontosabb, hiszen ők dolgoznak nap mint nap a frontvonalban. A koronavírus elleni oltás lehetőséget ad arra, hogy leküzdjük a járványt és visszatérjünk a megszokott életünkhöz”, nyilatkozta, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, hozzátéve, ő maga is beoltatja magát, amint lehetősége lesz rá - áll a tanács közleményében.A megyébe azért érkezett csupán 375 oltás, mert a kórházi személyzetből 370 körüli számban iratkoztak fel a listára, hogy igényelnék - írja a Covasnamedia.ro . Összehasonlításképpen, egyedül a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórháznak közel 1000 alkalmazottja van, ám egy novemberi előzetes felmérés szerint csak 258-an akarták beoltatni magukat