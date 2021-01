Oktatási miniszter: ha lehetséges, már február 8-án újranyitnánk az iskolákat

Minél hamarabb, ha a járványhelyzet függvényében ez lehetséges, akár már február 8-án újranyitnánk az iskolákat - nyilatkozta Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter a Hotnews portálnak.



A diákok január 11-áig vakáción vannak, utána az első félév utolsó hetei következnek, online oktatással. A két félév közti vakáció január 30-február 7. között lesz. Február 8-án kezdődik a második félév.A miniszter szerint elsőként az óvodákat nyitnák meg, illetve az iskolákban az 1-4. osztályosok, valamint az országos vizsgákra készülő osztályok kezdhetnének járni ismét a fizikai órákra. Az iskolák újranyitásának egyik feltétele a miniszter szerint az oltáskampány lefolyása - ám arra a pontosító kérdésre nem akart válaszolni, hogy az iskolákban dolgozók beoltásától tennék-e függővé az iskolák újranyitását.A miniszter a portálnak még elmondta: az iskolák újranyitására vonatkozó döntést január második felében hozzák majd meg.A Tanulók Országos Tanácsa hétfőn azt kérte az oktatási minisztériumtól, decentralizálja a tanintézmények újranyitására vonatkozó döntést, a helyi fertőzöttségi arány függvényében . Azt javasolják, a 3 ezrelékes fertőzöttségi arány alatt lévő településeken nyissák újra az oktatási intézményeket. A Hotnews kérdésére az oktatási miniszter erre reagálva azt mondta: ez a kérés is elemzés alatt áll, és hogy megbeszéléseket fognak folytatni az iskolakezdésről, ahol az egyik fő téma ez az aspektus lesz.A miniszter elmondta, az összes romániai iskoláról kér egy helyzetelemzést, ami a kockázatokat illeti, hogy hány diák tartozik a rizikócsoportokba; az egészségügyi minisztériummal, az országos vészhelyzeti bizottsággal közösen fogják elemezni a járványügyi helyzetet, és azt követően hoznak öntést az iskolák újranyitásáról.Korábban Valeriu Gheorghiță, az országos oltáskampány vezetője a Digi24-nek azt nyilatkozta , nem az oltáskampány előrehaladásától függ az iskolák újranyitásának kérdése. Ugyanakkor a katonaorvos még decemberben ugyancsak a Digi24-nek azt mondta, szerinte az iskolák biztonságos újranyitása csak március végén-április elején képzelhető el, miután már a koronavírus elleni oltáskampány második szakasza is lezárul, amely során a tanárok és oktatásban dolgozók, a magas kockázatnak kitett személyek és az egészségügyi-szociális intézetekben lakók is megkapják a vakcinát.