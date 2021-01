G4media: 22 tonna vaslemezt zsarolt ki egy cégtől Costel Alexe volt környezetvédelmi miniszter

Csúszópénz elfogadása és sikkasztásra való felbujtás miatt emelne vádat a DNA Costel Alexe volt környezetvédelmi miniszter ellen, írja a G4media. A DNA kéri a Főügyészséget, hogy kérje Klaus Johannis államelnök jóváhagyását a vádemeléshez - ebben a hivatalos közleményben ugyan nem szerepel a volt liberális miniszter neve, csak az, hogy egy volt képviselőről és egykori miniszterről van szó, de bírósági források a portálnak megerősítették, hogy a célszemély Costel Alexe.



A DNA ügyészei azzal vádolják a politikust - aki jelenleg a Iasi Megyei Tanács elnöke -, hogy egy vaskohászati üzem menedzserétől 22 tonna vaslemezt kért 103.000 lej értékben, amit meg is kapott 2020. április 23-án és július 7-én. Cserébe az üzem ingyenesen kapott üvegház hatású gázak kibocsátására vonatkozó megfelelési tanúsítványokat, és egy illegális hulladéklerakó felszámolásával kapcsolatban is számíthatott az illetékesek engedékenységére.A G4media emlékeztet arra, hogy nem ez az első botrány a volt környezetvédelmi miniszter körül: többek között megmagyarázhatatlanul nagy családi vagyona és állítólag plagizált doktorátusa miatt is célkeresztbe került már.