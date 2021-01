Beoltották az első orvosokat a csíkszeredai kórházban

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban január 4-én reggel elkezdődött a személyzet koronavírus elleni védőoltása. Elsőként dr. Sergiu Sîngeorzan epidemiológus főorvos és dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere kapták meg a vakcinát - áll a kórház közleményében.



„Büszke vagyok, hogy elsőként megkaphattam ezt a védőoltást. Ez egy nélkülözhetetlen fegyver a koronavírus-járvány legyőzésében. Az eddigi megelőzési intézkedések, a védekezés tovább kell folytatódjon a következő hónapokban is, amíg elérjük a megfelelő nyájimmunitást, a közösség elegendő tagja be lesz oltva. Most azonban a cselekvési lehetőség már a mi kezünkben van” – mondta dr. Sergiu Sîngeorzan epidemiológus főorvosDr. Konrád Judit menedzser azt mondta védőoltás beadatása után, az egészségügyi személyzetnek felelőssége elől járni a jó példával. „Az emberiség történetében sok járvány volt már, amely nagyon sok emberéletet követelt. A 21-ik században illett is, hogy ilyen hamar megtalálják és kifejlesszék a megfelelő oltóanyagot. Kórházunkban létrehoztuk az oltási központot, itt kapja meg a védőoltást az egészségügyi személyzet. Azt, hogy mi elsőként oltatjuk be magunkat, üzenetnek is szánjuk a lakosság fele, hogy lássák, mi ezt komolyan vesszük, bízunk benne, és ahogy a járvány során a gyógyításban, ápolásban a teher nagy részét vittük, úgy ebben is elől járunk” – fejtette ki a menedzser.Dr., a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője örömteli eseménynek nevezte az első védőoltások beadását. „Sikerült elhozni és időben elkezdeni a védőoltást. A vakcina adminisztrálásának elkezdésével a pandémia során a védekezési fázisból áttérünk a megelőzési fázisba. A megelőzés az orvostudomány legértékesebb fegyvere. Bízom benne, hogy a lakosság is bizalommal viszonyul a védőoltáshoz, látva az orvosok és az egészségügyi személyzet példáját” – mondta dr. Tar Gyöngyi.A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban működő védőoltási központba hétfőn kora reggel 275 koronavírus elleni védőoltás érkezett, ezeket ma és a következő két napban kapja meg az előzetesen feliratkozott egészségügyi személyzet, a kórház alkalmazottai mellett mentősök, az egészségügyi igazgatóság alkalmazottai és orvosi rendelők munkatársai.Az oltási központot élő videóban mutatta be Borboly Csaba , az intézményfenntartó Hargita Megye Tanácsának elnöke.