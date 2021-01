Hiába kereste elhunyt rokonát egy bukaresti kórházban egy család

Vélhetően összecseréltek két testet a fővárosi Floreasca Kórházban, legalábbis ez látszik a legkézenfekvőbb magyarázatnak arra, hogy eltűnt az intézményből egy elhunyt. A családot, mellyel a bizarr eset megtörtént, telefonon értesítették, hogy covidban szenvedő rokonul elhalálozott, és hogy menjenek érte.



Azonban hiába keresték a testet, nem találták a kórházban. Amint a Floreasca szóvivője,a Hotnewsnak elmondta, halálesetkor egy karpántot helyeznek a testekre, mely alapján azonosíthatóak. Amikor érte jönnek a hozzátartozók, a kórházi dolgozók feladata az elhunyt azonosságának megállapítása, és a hozzátartozóknak fel kell ismerniük az elhunytat, ezután adható át a temetkezési vállalatnak.A szóvivő szerint december 31-én két páciens hunyt el a Floreascaban, és vélhetőleg összecserélték a testeket. Mindkét családot értesítették, az egyik azonosította és elvitette az elhunyt rokont, a másik család viszont nem találta a hozzátartozót. A szóvivő elmondta: egyelőre nem tudják, hogy a hozzátartozók vagy a kórházi dolgozók hibáztak, de vizsgálatot indítottak a felelősség megállapítása érdekében.Ugyanakkor a rendőrség is eljárást indított annak megállapítására, hogy egész pontosan mi is történt, illetve hogy mindössze kihágásról vagy esetleg bűncselekményről van szó.Mivel az elsőnek elvitt testet már eltemették, nagy valószínűséggel exhumálásra is szükség lesz az ügy rendezése érdekében.