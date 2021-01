Már az egészségügyi minisztérium is a TVR megregulázását sürgeti a szilveszteri kabaré miatt

Közleményt adott ki hétfőn az egészségügyi minisztérium, melyben arra szólítja fel az Országos Audiovizuális Tanácsot (CNA), hogy vonja felelősségre a TRV-t. A tárca szerint ugyanis az adón szilveszterkor sugárzott műsor a járványügyi szabályok be nem tartására buzdít.



Nemcsak az egészségügyi minisztériumnak szúrt szemet a műsor, amint arról írunk , a képviselőház kulturális bizottságának USR-s elnöke is megszólalt az ügyben. A politikus a TVR igazgatójának, Doina Gradeanak a leváltását követelte, mivel szerinte a televízió szilveszteri adásában olyan "rossz ízlésű" műsor ment, amely szembe megy a hatóságok országos tájékoztatási kampányával.Korábban, a CNA tagja is jelezte közleményben, hogy panaszt tett az említett "groteszk" műsor miatt, amelyben "nem csak a jó ízlés és józan ész szabályait sértette meg, hanem az audiovizuális jogszabályokat is".Az egészségügyi minisztérium egyébként nemcsak a TVR műsorát kritizálta, egy OK Medical nevű magánvállalkozásra is felhívta közleményében a CNA figyelmét. Mint írják, a covid-teszteléssel foglalkozó cég olyan reklámokkal népszerűsíti a szolgáltatásait, melyből azt érthetik a nézők (főleg a fiatal generáció tagjai), hogy ha ennél a vállalatnál PCR-tesztet csináltatnak, utána mehetnek maszk nélkül zárt, zsúfolt helyekre is, például koncertekre.