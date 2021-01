A Sexul vs Barza elnöke is tagja lesz a törvénytervezeteket véleményező Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak

Adriana Radu, az iskolai szexuális nevelés bevezetését szorgalmazó Sexul vs Barza Egyesület elnöke is tagja lesz a törvénytervezeteket véleményező Gazdasági és Társadalmi Tanácsnak (CES), a civil társadalom képviselőjeként - írja a Libertatea.



Adriana Radu a Sexul vs Barza online oktatási platform alapítója, számos, a szexuális nevelés bevezetését szorgalmazó akció és konferencia szervezője. Egy 2019-es konferencián beszámolt kutatásáról, amelyben felbecsülte, mennyit tudna megspórolni az állam, ha bevezetné az iskolákba a kötelező, tantervbe foglalt szexuális nevelést. Kutatásából kiderül, Románia csupán kb. 2 millió eurót kellene költsön erre a célra, és jelentősen csökkenne azoknak a fiataloknak a száma, akik nem kívánt terhesség miatt abortuszra kényszerülnek, gyereket szülnek, szifiliszben megbetegszenek, vagy HIV-vírussal fertőződnek meg. Ily módon évente 670.000 eurót spórolna meg Románia, ha csak pusztán ezt a gazdasági hasznot nézzük. Ám jelenleg Románia évente 33 millió eurót veszít csak a nem kívánt születések, abortuszok, szifiliszes és AIDS-megbetegedések miatt, és ebbe még nem számolták bele a többi költséget, mint amilyen az elhagyott gyermekek ellátása a gyermekvédelmi rendszerben, vagy a nem kívánt terhesség miatti iskolaelhagyás okozta óriási gazdasági veszteségek.Adriana Radut 304 civil szervezet szavazta meg a civil társadalom képviselőjének a CES-be még tavaly, ám decemberbenideiglenes kormányfő magyarázat nélkül kicserélte a tagnévsorban a nevét egy másik személyre, aki nem is vett részt a szavazáson - számol be a Libertatea. Az antidemokratikus döntés ellen több mint 170 civil szervezet tiltakozott a kormánynál. Most, január 4-én a Hivatalos Közlönybenkormányfő éskormányfőtitkár aláírásával megjelent, hogy a csereszemélyt visszahívják a tanácsból, és Adriana Radut kinevezik a CES tagjává a civil társadalom képviselőjeként.De miért is fontos a CES? A tanács a kormány és a parlament mellett működő konzultatív testület, amelynek a véleményét kötelezően ki kell kérni minden törvényervezetről. A törvénytervezetek jóváhagyásán túlmenően a tanács vitákat szervezhet ezekről a tervezetekről, továbbá saját kezdeményezésére vagy a kormány/parlament felkérésre elemzéseket és tanulmányokat készíttethet egy gazdasági-társadalmi jelenségről, amely új jogszabályok megalkotását kívánja meg.