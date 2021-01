Március 31-éig távkonzultációra is lehetőség van a háziorvossal és szakorvossal

Online vagy telefonon is lehet konzultálni a háziorvosokkal és a járóbetegrendelők szakorvosaival március 31-éig - jelentette be az Országos Egészségbiztosító Pénztár. Meghosszabbították a világjárvány idején korábban hozott intézkedéseket, mint például azt, hogy az online vagy telefonos kozultációhoz nem kell használni az egészségügyi kártyát; a kártyák használata viszont más esetekben kötelező.



A kormány év végén elfogadott egy sürgősségi rendeletet, amely révén a 20-as számú rendelet intézkedéseinek érvényét meghosszabbította 2021. március 31-éig. A távkonzultációk esetében, történjenek azok bármilyen kommunikációs eszközzel, nem kell sem egészségügyi kártya, sem küldőpapír. Idetartoznak a járóbetegeknek szóló szakorvosi konzultációk, de a logopédusi, pszichológusi konzultációk is. Ezek nyomán a szakorvos/háziorvos elektronikus úton küldi el a betegnek a szükséges dokumentumokat, beleértve az esetlegesen felírt recepteket is. Meghosszabbítják erre az időszakra a lejáró küldőpapírok érvényességét, és a háziorvosok a periodikus szakorvosi újraértékelés hiányában is felírhatják a szükséges gyógyszereket a krónikus betegeknek.