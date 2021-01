Valeriu Gheorghiţă: január 15-én kezdődik a második szakasz, amiben az öregek, krónikus betegek és tanárok lesznek beoltva

Január 15-e után kezdődik a vakcinázási kampány második szakasza - amely 5,5 millió 60 év feletti, krónikus beteg és oktató beoltását jelenti Romániában - jelentette be az országos oltáskampány koordinátora, Valeriu Gheorghiţă keddi sajtótájékoztatóján. Gheorghiță szerint körülbelül 4 millió ember van a veszélyeztetett kategóriákban – ugyanezek a személyek az influenza elleni védőoltás szempontjából is prioritást élveznek.



Elmondása szerint január 15. után olyan személyeket fognak elsőként beoltani, akik kórházba kerülnek az orvosi-szociális központokban. Jelenleg 1884 központ van, ahol közel 40 000 ember került kórházba. A személyzet vakcinázását mobil vakcinázási csapatokon keresztül végzik.A katonaorvos a harmadik szakasz kezdetére, amely a lakosság széles rétegeit érinti, április elejét látta esélyesnek. Egyelőre azonban csak becslésekről lehet beszélni az oltás ütemét illetően, ugyanis ez függ az oltóanyagok érkezésének ritmusától és az oltási kapacitástól is.Gheorghiță hozzátette, hogy az emberek képesek lesznek beoltatni magukat az otthonukhoz legközelebb eső központban, és hogy lehetőségük van arra is, hogy ha tudják, hogy az emlékeztető oltáskor egy másik településen lesznek, akkor a második adagra ütemezzék a helyet.Az első szakaszhoz, amelyben az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozókat oltják be, 376 oltási központot készítettek elő, ebből 251 már működik. Gheorghiţă arról is beszámolt, hogy előzetes felméréseik alapján az első szakaszban 250 ezer egészségügyi dolgozó beoltására számítottak, ennél azonban sokkal kevesebben iratkoztak fel az oltásra.Közlése szerint szerdán 150.000 adag koronavírus elleni oltóanyag érkezik Romániába, és mivel heti rendszerességgel fognak az országba érkezni, január végére az országba érkező oltóanyagok mennyisége eléri a 600.000-et. Mint emlékeztetett, az első tízezer adag vakcina december 26-án érkezett meg az országba, ezt december 29-én 140 ezer újabb vakcinaadag követte.A katonaorvos hozzátette, csak beoltásra alkalmas személyek kaphatják meg a COVID-19 elleni oltóanyagot (azaz nem lehetnek olyan egészségügyi panaszai, amelyek ellenjavallttá teszik az oltást), nem oltható be az a személy, aki valamilyen fertőzéses betegségen megy éppen keresztül, és az sem, aki kevesebb mint egy hónapja fertőződött meg a vírussal. Ugyanakkor az állampolgárok döntenek arról, hogy be akarják e adatni maguknak a vakcinát. Mint írtuk , Valeriu Gheorghita kedd délután a sajtó kérdésére a Dambovita megyei Găești kórházában berendezett oltásközpontban történtekre is reagált, ahol kórházmenedzsere nem akarta megsemmisíteni a nem felhasznált vakcinákat , ezért felhívást tett közzé a Facebookon, hogy bárkit, aki önkéntesen megjelenik, beoltanak, függetlenül a korától vagy rizikócsoportjától.