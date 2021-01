A dambovitai DSP szerint csak az egészségügyi dolgozók kaptak oltást Gaesti-en

A Dâmboviţa Megyei Közegészségügyi Igazgatósg (DSP) igazgatója, Sorin Stoica azt nyilatkozta az Agerpresnek, hogy ellenőröket küldött ki a găeşti-i kórházba, és megállapították, hogy mindeddig csak az oltáskampány első szakaszában megszabott kategóriához tartozó személyek kaptak oltást koronavírus ellen. A kórház menedzsere tett néhány szerencsétlen nyilatkozatot, amelyek nem bizonyultak igaznak - mondta a DSP-igazgató. Csak egészségügyi dolgozók kapták meg az oltást, tehát nincs semmiféle probléma - tette hozzá.



Azt is mondta, hogy a kórházmenedzsernek felhívták a figyelmét arra, tartsa be a protokollt - amit eddig be is tartott, csak a nyilatkozata nem felelt meg a valóságnak, miszerint bárkit beoltanak. Általánosságban véve beszélt arról, hogy ha vannak, akik nem igénylik az oltást, jobb, ha nem dobja el a fel nem használt vakcinákat, és inkább felhasználják azok számára, akik azt igénylik - magyarázta Stoica. De ez nem történt meg - szögezte le.Mint arról beszámoltunk, Laurenţiu Beluşică, a gaesti-i kórház menedzsere kedden bejelentette, bárkit beoltanak koronavírus ellen, nemcsak az egészségügyi dolgozókat. A menedzser azzal indokolta ezt, hogy nem akarja eldobni a fel nem használt vakcinákat, ha az orvosok visszautasítják az oltást.