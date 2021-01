Alin Gelmărean vezeti a TVR kolozsvári stúdióját, és ideiglenesen a kisebbségi szerkesztőséget is ő koordinálja

Amint a Știri de Cluj és a Krónika is hírt adott róla, Romeo Couțit 17 év után leváltották a TVR kolozsvári regionális stúdiója éléről. Azonban a módosítások nem csak Kolozsvárt érintik, Doina Gradea, a köztévét közel négy éve irányító elnök-vezérigazgató a tavalyi év utolsó napjaiban leváltotta a tévéadó központi és regionális csatornáinak több vezető beosztású munkatársát, és újakat nevezett ki helyettük.



Kolozsváron Couți helyére, a korábbi programokért felelős főszerkesztőt nevezték ki, ugyanakkor ő kapta meg azt a megbízatást is, hogy a TVR kolozsvári stúdiója kisebbségi adását vezesse. Ez utóbbi döntés annyiban nevezhető meglepőnek, hogy korábban erre nem volt még példa, hogy a kisebbségi adások főszerkesztését ne egy magyar vagy valamely más kisebbséghez tartozó munkatárs lássa el. Ugyanakkor Gelmărean kinevezése egyelőre csak 60 napra szól, és a Krónikának úgy nyilatkozott, hogy inkább egyfajta adminisztratív szerepről van szó, és nem kíván beleszólni a kisebbségi adások műsorpolitikájába. A frissen kinevezett igazgató több, mint 25 éve dolgozik a Román Televízió kolozsvári stúdiójában, ahol 2000-2003 között a hírszerkesztőséget vezette, majd 2005-2010 között a román nyelvű műsorokért felelős főszerkesztőként dolgozott.A több irányból is élesen bírált Doina Gradea egyébként 3-15 hónapos kinevezéseket hagyott jóvá az új vezetők esetében, és erre azért volt lehetősége, mert az eddig funkcióban lévő vezetők meghatározott időtartamú mandátumokkal működtek, szerződésük azonban decemberben lejárt, így a munkáltató egyszerűen nem hosszabbította meg azokat. Az állami tévénél évek óta nem versenyvizsgával, hanem kinevezéssel töltik be ezeket a posztokat.Az USR-PLUS-os, a parlament kultúrával és tömegtájékoztatással foglalkozó bizottságának elnöke az új kinevezések miatt ismét támadta az elnököt, amiért az nem versenyvizsgával döntött róluk, és egy rosszul működő rendszert konzervált vele. Bulai korábban is kérte már a TVR igazgatójának a leváltását, miután a televízió szilveszteri műsorában állítása szerint olyan "rossz ízlésű" műsort sugároztak, amely szembe megy a hatóságok országos tájékoztatási kampányával a járvány kapcsán. Utóbb az egészségügyi minisztérium is a TVR megregulázását sürgette a szilveszteri kabaré miatt.