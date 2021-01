Nem tartja lehetetlen elképzelésnek a tanügyminiszter, hogy nyári iskolában pótoljanak majd a diákok

A nyári iskola jó megoldás lehet a lemaradások bepótlására - jelentette ki szerdán Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter, miután oktatási kérdésekben tárgyalt a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) képviselőivel.



A tárcavezető megfelelőnek találta az AUR javaslatát, hogy nyári iskolákat szervezzenek a lemaradások bepótlására, de rámutatott: ehhez a tanárok együttműködésére is szükség van, és költségvetési forrásokat is találni kell.Meglátása szerint a bepótolandó anyagmennyiséget egyénileg kell felbecsülni, és ez nem annak függvénye, hogy mit adott le a tanár, hanem annak, hogy mit sajátított el a tanuló.Cîmpeanu úgy fogalmazott: "amennyiben klasszikus formában tudjuk kezdeni a második félévet", be kell pótolni az egészségügyi válság miatt kimaradt anyagot.