A bányászjárásokra emlékeztettek a washingtoni zavargások: így reagáltak román politikusok a Capitolium ostromára

Dacian Cioloş, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja (PLUS) alkotta szövetség társelnöke úgy vélekedett a washingtoni, erőszakba torkolló zavargások kapcsán: a demokrácia sebezhető, és az erőszak semmiféleképpen sem védelmezheti vagy erősítheti azt meg.



"A Donald Trump által elhintett populizmus és széthúzás mérgének következményeit láthatjuk most. Az Egyesült Államokból jövő képsorok a romániai bányászjárásokra emlékeztetnek, és fájdalmasan figyelmeztetnek arra, hogy a túlzások, a magatartásbeli és diskurzusbeli egyensúlyhiány minden országban veszélyes. Ha ez az Amerikai Egyesült Államokban megtörténhet, akkor bárhol megtörténhet" - írta Cioloş a Facebookra, támogatását fejezve ki a demokráciát védelmező amerikaiakkal és a jogállammal szemben.Az Amerikai Egyesült Államokban történtek arra világítanak rá, hogy a demokráciában semmi nincs végérvényesen megnyerve - írta a Facebookraminiszterelnök-helyettes."Ami az Amerikai Egyesült Államokban történik, arra világít rá, hogy a demokráciában semmi, de semmi nincs véglegesen megnyerve. A dolgok bármely pillanatban megiramodhatnak visszafelé" - vélekedik Barna, aki szerint "az, hogy álmaink Amerikájában most olyan képeket látunk, amelyek a 30 évvel ezelőtti Romániára emlékeztetnek, a legékesebb bizonyítéka annak, hogy minden nemzedéknek meg kell harcolnia saját darab szabadságáért és demokráciájáért".Dan Barna ugyanakkor kifejtette: meggyőződése, hogy az USA túl fog jutni ezen a pillanaton, ahogy Románia is átesett a kilencvenes években hasonló traumákon. "A történelemnek megvan ez a rossz szokása, hogy egyik vagy másik helyszínen megismétli önmagát" - fogalmaz a kormányfőhelyettes, szolidaritását fejezve ki az amerikai néppel szemben.A világ demokráciájának aláásását jelenti az, ami jelenleg az Amerikai Egyesült Államokban zajlik - nyilatkozta szerda este az Antena 3 televíziócsatornának, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke."Semmi szín alatt nem hittem volna, hogy ilyesmi történhet az Amerikai Egyesült Államokban. (...) Azt gondolom, hogy ez nemcsak az USA demokráciájának, hanem a világ demokráciájának is az aláásása, mert az Egyesült Államokban történik. (...) Mindenki azt várta el, hogy Trump elnök elismerje vereségét, és ne álljon elő egy ilyen helyzet" - mondta Ciolacu, aki ugyanakkor azt is kifejtette: véleménye szerint manipuláció történt, mert a washingtonihoz hasonló tüntetések hátterében mindig felbujtás áll.A PSD elnöke később a Facebookon is közzétette véleményét a washingtoni zavargásokkal kapcsolatban."Aggódom a washingtoni események miatt. Az amerikai demokrácia többet érdemel. Eljött a felelősségvállalás ideje. Ez történik, amikor egy ember az egész hatalmat akarja és megosztja a társadalmat. A hatalommal való visszaélés és a választási eredmények elutasítása a jobboldali politikusok gyakorlatává vált, többek között Romániában is. Meggyőződésem, hogy az amerikai demokrácia túl lesz ezen. Üdvözlöm az elnök komoly és nyugalomra felszólító beszédét" - írta Ciolacu a Facebookra.