Nem fellebbez Csép Éva Andrea, miután elvesztette a fia által ellene indított pert

Facebook-posztban írt nyilvánosan Csép Éva Andrea RMDSZ-es képviselő arról a bírósági perről, amelyet 18 éven felüli fia indított ellene azért, hogy édesanyja a továbbiakban is fizesse az eltartását. Miután a képviselő a pert elvesztette, a romániai magyar sajtó egy része olyan kontextusban tematizálta az ügyet, hogy egyenesen kétségbe vonta a családpolitikával foglalkozó politikus szakmai kompetenciáit.



Csép eddig nem kívánt nyilatkozni az ügyről, most viszont ebben a posztban rámutat arra, hogy bár magánügynek tekinti a pert és az előzményeket, fontosnak tartja tisztázni, hogy

a válását követően is teljesítette a közös megegyezés alapján a rá eső anyagi kötelezettségeket

, és hogy szerinte nem követett el törvénytelenséget. Ugyanakkor leszögezte,

nem kíván fellebbezni a bírósági döntés ellen,

és az ügyet a maga részéről lezártnak tekinti."Közszereplőként, munka- és szociális ügyekkel foglalkozó szakpolitikusként nyíltan szeretném a közvéleményt tájékoztatni a Bazsi fiam által elindított bírósági eljárás ügyében, még akkor is, ha ez a téma teljes mértékben magánügy.Minden családban vannak gondok, még ott is, ahol harmónia van. Van három gyermekem: egy lányom és két fiam. Mind nagykorúak már. Az élet úgy hozta, hogy pár évvel ezelőtt, akkori férjemmel, közös megegyezés alapján elváltunk. Ezt a döntést hosszú mérlegelés előzte meg, főleg a gyerekek miatt. Mint minden válás esetében, a szülőnek nemcsak morális, hanem anyagi kötelezettségei is vannak a gyerekei iránt. Mindezeket maximálisan legjobb tudásom szerint teljesítettem a közös megegyezés alapján.Ezért mindenekelőtt egy dolgot kiemelnék, és elejét venném a további rosszindulatú spekulációknak is: nem követtem el törvénytelenséget. A rám eső anyagi kötelezettségeimnek az évek alatt mindig eleget tettem, a válást követően is.Idén augusztusban, nevelési szándékkal, valóban nem utaltam át a megfelelő összeget Bazsinak. Közben rájöttem, hogy ez nem járható út, ezért szeptemberben pótoltam az elmaradást. Októberben azonban mégis megtörtént a feljelentés, és elindult a per, amelyet alapfokon elveszítettem. Nem kívánok fellebbezni, az ügyet részemről ezennel lezártnak tekintem, és kérek mindenkit, ezt tartsa tiszteletben gyerekeim, családom nyugalma érdekében.Őszintén bánt, hogy ezt az ügyet nem tudtuk családon belül rendezni. Mindezek ellenére büszke vagyok a fiamra, arra, hogy egy céltudatos, határozott felnőtt vált belőle" - írta a képviselő, aki bejegyzését egy, a gyerekeitől kapott karácsonyi ajándékkal illusztrálta. romániai törvénykezés értelmében a szülő 18 éves kora után is köteles eltartani gyermekét, amennyiben az folytatja tanulmányait, de nem tovább, mint 26 éves koráig. Ha ennek mikéntjéről vita van közöttük, akkor a bíróság döntheti el, hogy a szülőnek a fizetése hány százalékát kell erre a célra fordítania, illetve mekkora a minimális összeg.