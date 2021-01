FRISSÍTVE: Apjok Norbert az RMDSZ kérésére sem mond le képviselői mandátumáról

Hiába kérte az RMDSZ szerdán a diplomabotrányba keveredett Apjok Norbert parlamenti képviselőtől, hogy mondjon le mandátumáról és adja át a helyét a Máramaros megyei parlamenti listán szereplő jelöltek valamelyikének. Apjok Norbert a Transindexnek azt nyilatkozta, nem fog lemondani, de nem független parlamenti képviselőként képzeli el a folytatást, hanem meg szeretné őrizni a helyét az RMDSZ parlamenti frakciójában.



„Úgy érzem, hogy a megyei tisztújítások közeledtével olyan erők mozdultak meg ellenem, amelyek a magyar érdekvédelmi szervezetből történő eltávolításomat követik, nem pedig a képviselet javítását, eredményesebbé tételét. Nem történtek olyan lépések a mandátum átvételének megakadályozására, amelyek miatt a választók bizalmán alapuló képviseletet nem tudtam volna elvállalni, a jelen pillanatban erkölcsi kötelességem az esküm és a törvény szerint folytatni a munkát, igyekezve nemcsak azok javára dolgozni, akik megszavaztak, hanem a megye minden magyarjának érdekében. Decemberben, a választások előtt iktattam a lemondásomat a listáról, ebben jeleztem, hogy nem veszem fel a mandátumot. Nem kaptam rá választ, így letettem az esküt. Nem történtek olyan lépések a mandátum átvételének megakadályozására, amelyek miatt a választók bizalmán alapuló képviseletet nem tudtam volna elvállalni ” nyilatkozta anek a képviselő.szövetségi elnök válaszul ismételten és utoljára kérte a képviselőt, hogy önszántából mondjon le a mandátumáról, amennyiben nem teszi meg az RMDSZ várhatóan megvonja bizalmát a képviselőtől – értesült atól, az RMDSZ szóvivőjétől.Hegedüs Csilla szerint Apjok első sorban az RMDSZ elnökségét vezette félre, akkor amikor azt mondta van egyetemi diplomája és kérte, hogy a Szövetség Állandó Tanácsa fogadja el ezt, viszont az említett dokumentumot nem tudta akkreditáltatni. Másodsorban viszont saját választóit is félrevezette, mert a jelölés pillanatában a Máramaros megyeiek úgy tudták Apjok rendelkezik felsőfokú végzettséggel, „amiről kiderült, hogy ez egy nem létező egyetemről kiadott papír”, amit a szóvivő szerint Apjok keddi bejegyzésében be is ismert. Ugyanakkor Hegedüs hozzátette, hogy Apjok írásban vállalta, hogy lemond a mandátumáról, amennyiben megszerzi azt, amit végül nem tartott be.„Ma Kelemen Hunor szövetségi elnök ismételten felkérte, hogy adja be a lemondását, hiszen ezt erkölcsileg csak így lehet jóvá tenni, hiszen félrevezette az RMDSZ vezetőségét és a választóit, és szerintünk erre más megoldás nincs, mert becsapott mindenkit és ez elfogadhatatlan” – mondta a szóvivő.Csütörtökön részletesen beszámoltunk arról , hogy az RMDSZ úgy véli Apjok félrevezette az elnökség tagjait, amikor a Szövetség Állandó Tanácsának olyan diplomát mutatott fel, ami Romániában nem ismerhető el felsőfokú végzettségként és csupán külföldi intézményben elvégzett tanulmányait tanúsító oklevéllel rendelkezik. A parlamenti bejutásnál ez egyébként nem okozott gondot a képviselőnek, viszont az RMDSZ egyik határozata értelmében csak olyan személy lehet képviselőjelölt, aki rendelkezik felsőoktatási végzettséggel.Apjok arról, hogy angliai diplomája nem honosítható Romániában állítólag csak közvetlenül a választások előtt értesült. Ekkor értesítette december 3-án értesítette az RMDSZ felsővezetését erről, lemondó levelét kilátásba helyezve. A szövetség azonban a képviselőjelöltet már nem tudta levenni a képviselői listáról ekkor, így abban egyeztek meg, hogy amennyiben Apjok ismét bejut a parlamentbe, átadja a helyét a képviselői listán szereplő személyek egyikének.