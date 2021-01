Székely István: ez a vita nem a diplomáról, mandátumról, vagy a Nagybánya Területi szervezet belső ügyeiről szól

Mint már korábban megírtuk, Apjok Norbert képviselő az RMDSZ többszöri kérésére sem hajlandó lemondani tisztségéről, miután kiderült: az RMDSZ belső szabályzatával ellentétben nem rendelkezik felsőoktatási végzettséggel.



Az ügy részleteit végül, az RMDSZ Nagybányai Területi Szervezet ideiglenes elnöke hozta nyilvánosságra személyes Facebook-oldalán.1.Az ideigelenes elnök kijelentette, január 14-re összehívta az RMDSZ Nagybánya területi szervezet választmányát, ahol megvitatják a kérdést az egyéb napirendi pontok mellett.2. A jelöltállítás feltételeiről tudni kell:"- 2016-ban az RMDSZ jelöltállítási szabályzata nem írja elő kötelezőként a felsőfokú végzettség meglétét, csupán ajánlottként említette azt – előnyt képez, ha van, de nem kizáró ok, ha valaki nem rendelkezik azzal. 2016-ban a Szövetségi Állandó Tanács valóban foglalkozott a Máramaros megyei lista kérdésével, de csupán azt kellett eldöntenie, hogy a megyei képviselői lista elő helyén Nagybánya, vagy a Történelmi Máramaros jelöltje szerepeljen."3. A jelöltállításról:"- a megyei jelölési pályázatokat elbíráló bizottság szeptember 18-án megállapítja, hogy Apjok Norbert pályázata hiányos – nem tartalmazza a felsőfokú végzettségről szóló okiratot – és felkéri őt annak pótlására;- Apjok Norbert kiegészíti iratcsomóját, azonban a csatolt oklevél hitelességével kapcsolatban a pályázatokat elbíráló bizottságban kételyek merülnek fel, ezért azt nem fogadják el;- a pályázatokat elbíráló bizottság jelentése alapján a Nagybánya központú Területi Szervezet Állandó Tanácsa szeptember 21-én Apjok Norbert képviselői pályázatát elutasítja;- Apjok Norbert szeptember 22-én az Állandó Tanács döntését megóvja az RMDSZ Szövetségi Elnökségénél, csatolva az oklevél másolatát;- az RMDSZ Szövetségi Elnöksége – tekintettel arra, hogy egy diplomát csak a tanügyminisztérium honosítási központja, a CNRED tudja hitelt érdemlően elbírálni – arra kéri Apjok Norbertet, hogy szeptember 28-ig bizonyítsa felsőfokú végzettségét;- Apjok Norbert szeptember 28-án csatol okleveléhez egy hitelesített magyar nyelvű fordítást, és azt nyilatkozza, hogy a CNRED-nél koronavírus-gócpont alakult ki, ezért szünetel az ügyfélfogadás;

a Szövetségi Elnökség ellenőrzi a koronavírusra vonatkozó állítást, majd a csatolt dokumentumok alapján – feltételezve a pályázó jóhiszeműségét – elfogadja az óvást, megadva Apjok Norbert számára a megméretkezés jogát a rangsoroló gyűlésen

;"4. A jelölést követő időszak történései:"- Apjok Norbert – helyi szintű viták hatására – december harmadikán eljuttat az RMDSZ elnökségéhez egy olyan, általa fogalmazott és aláírt, december másodikai nyilatkozatot,

miszerint tudomása volt arról, hogy a diplomája hamisítvány, azt nem lehet Romániában akkreditálni, ezzel nem teljesíti az RMDSZ jelöltállítási feltételeit, és vállalja, hogy lemond képviselői mandátumáról, amennyiben a választások során megszerzi azt.

Tekintettel arra, hogy a letett jelöltlistákat október 22. után már nem lehetett módosítani, Apjok Norbert listavezető marad;- Apjok Norbert december negyedikén iktatja lemondását az RMDSZ területi szervezeténél;"5. A parlamenti választások után:"- a választásokat követőenarra kéri Apjok Norbertet, vegye át mandátumát, szavazza meg az új kormányt, és azt követően adja vissza azt még a 2020-as év végéig, és az RMDSZ a továbbiakban továbbra is számít tudására, tapasztalatára;- tekintettel arra, hogy Apjok Norbert nem hajlandó lépni, vagy nyilatkozni a mandátuma ügyében, január hatodikán –, a Történelmi Máramaros területi szervezet ideiglenes elnökével – megbeszélést kezdeményeztünk ez ügyben, amely során a képviselő bejelentette, nem fog lemondani. Ezt követően Kelemen Hunor nyilvánosan is felkéri, mondjon le mandátumáról. Apjok Norbert türelmi időt kér, majd bejelenti, nem adja vissza mandátumát."Székely István azt írja, hogy a kérdés további részleteit – az egyes állításokat igazoló dokumentumok bemutatásával, a Nagybánya Területi Szervezet Választmányában fogják majd megbeszélni."Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ez a vita nem Apjok Norbert diplomájáról, mandátumáról, vagy a Nagybánya Területi szervezet belső ügyeiről szól – azt kell eldöntenünk, mely elvek szerint építjük fel közösségi intézményeinket, arról, hogy a közösen meghozott szabályok kötelezőek-e mindenkire, áthágásuk pedig milyen következményeket vonnak maguk után" - fejezi be gondolatait az ideiglenes elnök.