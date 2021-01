Lángok martaléka lett a csíksomlyói romatelep, a lakókat sportcsarnokokban szállásolták el

Csütörtök este nyolc óra után a Csíkszeredához tartozó Somlyó utcai romatelepen tűz ütött ki. A lángok gyorsan terjedtek, annak ellenére, hogy a tűzoltóság szinte azonnal a helyszínre érkezett, órákon keresztül harcolni kellett a lángokkal. A tűzoltósági szóvivő este 11 órakor közölte, hogy eddig húsz faépület égett le mintegy ezer négyzetméter felületen.



A helyszínen lévők apokaliptikus képeknek voltak szemtanúi, hiszen a lángoló tetők között az ólakból kiengedett állatok, lovak, disznók futottak szanaszéjjel, az emberek pedig rémülve próbálták kimenteni házaikból, gazdaságukból azt, ami menthető volt.Sok gyerek hiányos öltözetben, sírva várta, hogy valaki rá is figyeljen. A csecsemős anyák pokrócba burkolták gyerekeiket, és biztonságos távolságból figyelték, hogyan válik eddigi lakásuk a lángok martalékává., Csíkszereda polgármestere, valamint, Hargita Megye Tanácsának elnöke is a helyszínre siettek, és részt vettek a mentőakció megszervezésében. A rászorulóknak meleg teát, pokrócokat osztottak, majd autóbuszokkal a családokat az Erőss Zsolt Arénába és a Márton Áron Főgimnázium mögött található sportcsarnokba szállították. Az este nyolc órakor kiütött tüzet 23 óra tájban sikerült végleg eloltani.A mintegy 200 személy számára, akiket az arénába szállítottak az est folyamán már a tegnap gyűjtést rendeztek, hogy matracokat, hálózsákokat biztosíthassanak számukra. A gyűjtés folytatódik, és önkéntesek jelentkezését is várja Csíkszereda önkormányzata, annak érdekében, hogy az étkeztetést (reggeli, ebéd, vacsora) tudják megszervezni, azaz a városháza által biztosított ételt tudják kiosztani.A következő napokban is főként élelmiszerre, tisztálkodási szerekre, ruházatra, cipőkre, pelenkára lesz szükség, és természetesen önkéntes munkára. A segíteni akarók minden információt megtalálnak a csíkszeredai városháza Facebook-oldalán