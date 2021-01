Egy túlhevült kályhacső miatt válhatott hajléktalanná a több száz csíksomlyói roma

Minden bizonnyal egy kályha meghibásodása, azaz felhevül csöve okozhatta azt a csíksomlyói tüzet, amelynek következtében több száz helyi roma vált hajléktalanná.



kapitány, a Hargita Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség szóvivője a Transindexnek azt mondta, 20:32-kor kapott értesítést a katonai tűzoltóság, és helyszínre rögtön kiérkezett három egység, mintegy 70 személy segédkezett az agresszíven tomboló lángok megfékezésében. Az oltást főként az erős szél nehezítette.A tűz következtében körülbelül 1000 négyzetméteren égett le 20 építmény, a tüzet végül 1.15 perckor sikerült eloltani, de egy csapat reggelig a helyszínen maradt, hogy meggátolják az esetleges ismételt kigyulladást.A hatóságok úgy becsülik, hogy körülbelül 100 000 lejes kár keletkezhetett, és 400 000 lej értékű javat sikerült megmenteni. Ciobotaru azonban figyelmeztet, hogy ezek óvatos becslések, egyelőre még megközelítőleg sem tudni, mi inden pusztult el a tűzvészben.A szóvivő elmondta, hogy az előzetes vizsgálat azt mutatja, hogy a telep egy 26 éves lakója nem megfelelő anyagokból (PET-palackokból és más hulladékból) rakott tüzet egy kályhába, ennek a csöve túlhevült, és lángba borultak a faépítmény tetőszerkezete.A romatelep lakóit tegnap éjszakára az Erős Zsolt Sportarénába és a Márton Áron Gimnázium melletti kollégiumban szállásolták el. A lakosság példátlan szolidaritást mutatott, a kijárási tilalom ellenére több százan indultak el a sportcsarnokhoz, meleg ételt, pokrócokat és matracokat vittek a károsultaknak.A csíkszeredai polgármesteri hivatal továbbra is kéri, hogy aki tud, segítsen, most leginkább tartós élelmiszerre, tisztítószerekre és intim betétekre van szükség, illetve várják az önkéntesek jelentkezését is, akik szeretnének az étel szétosztásában segíteni.