Komoly fennakadásokat okozott a pénteki áramkimaradás több erdélyi városban is

Délutánra sikerült megoldani a pénteki áramkimaradást, amely az ország észak-nyugati régióját érintett. A kolozsvári rádió beszámolója szerint pl. Kolozsvár több pontján kihunytak a közlekedési jelzőlámpák, lemerevedtek a fizetéses parkolók sorompói, egyesek felvonóban rekedtek.



A Transelectrica áramszolgáltató közlése szerint a probléma az ország észak-nyugati régióját érintette, de péntek 16:45 órára sikerült orvosolni minden körzetben a problémát. Az érintett megyék: Szatmár, Máramaros, Maros, Beszterce-Naszód, Kolozs, Fehér és Szeben voltak. A nagyszebeni helyi sajtó beszámolója szerint a teljes városban áramszünet volt.Ugyanakkor azt is közölték, hogy a probléma okait európai szinten kell majd kivizsgálni, mert más országokban is jelentkeztek ugyanekkor gondok, tehát nem lokális problémáról volt szó.Az Azomures kombinát Facebook-bejegyzése szerint vegyi anyagokat bocsátottak ki a légkörbe, mert az üzem több berendezése is leállt. Az üzem légterében barnás-vörhenyes felhő jelent meg, a salétromsavat előállító berendezés leállása miatt, azonban a gyár illetékesei szerint az alkalmazottak és a helyi közösség nem volt veszélyeben. Utólag azt is közölték, hogy a technikusaik dolgoznak az újraindításon, ami nagyobb zajjal járhat majd.