Korodi Attila: pszichológiai támogatást is kapnak a csíksomlyói tűzvész kárvallottjai

A csíkszeredai Erőss Zsolt aréna elől jelentkezett be szombaton élőben a Facebookján Korodi Attila polgármester, hogy beszámoljon a legújabb fejleményekről a csíksomlyói tűzeset károsultjai kapcsán.



Mint elmondta, szombat reggel találkoztak a Máltai Szeretetszolgálat önkéntes szakembereivel, család- és pszichoterapeutákkal, akiknek közreműködésével elindult egy olyan program, amely nemcsak a jelenlegei átmeneti körülmények között, a sportcsarnokban elszállást családoknál zajlik majd le. A cél, hogy miután sikerült majd onnan egy biztonságos helyre átköltöztetni őket, ahol a következő hónapban meg tudnak húzódni, továbbra is egy folyamatos pszichológiai segítséget tudjanak adni a számukra, amelynek segítségével a következő időszakot - amennyire lehetséges -, normális körülmények között tudják megélni, fel tudják dolgozni ezt a helyzetet, és fel tudjanak készülni a jobb kilátásokkal körvonalazódó jövőre is."Tegnap délután óta rengeteg szakmai találkozónk volt olyan emberekkel, akik nemcsak a szegény sorsú emberek ügyében szakértők, hanem roma a kérdések ügyében is, és egyértelműen körvonalazódik az, hogy a megoldás, amelyben gondolkodunk kell, az nem csak az, hogy egy lakhatási felületet adjunk a számukra, hanem abban is segítsünk, hogyan hogyan tudja megszervezni a családját, a mindennapjait, hogyan tud részt venni egy városnak az életében, mit kezd egy olyan épített környezettel, amihez ő nem volt hozzászokva" - fejtette ki a polgármester.Hozzátette: olyan feladatok ezek, amelyeket csak egy nagyon komoly segélyprogram segítségével lehet megvalósítani. Vannak már jó példák Romániában is, Székelyföldön is, és ezeket próbálják meghonosítani. Mert meglátása szerint ez már nemcsak a somlyói közösség érdekeit fogja érinteni, hanem hosszú távon integrálni kell a roma közösségeket ebbe a típusú megközelítésbe. Azt szeretnék, hogy a közösség tagjai aktív tagjaivá váljanak a városnak, hogy munkát tudjanak vállalni, hogy a gyerekeik iskolába járjanak, mondta el az elöljáró.Arról is beszámolt, hogy ugyancsak szombaton Csíkszeredában járt Románia parlamentjének a roma kisebbségért felelős képviselője is, aki kint járt a tűzvész helyszínen és találkozott a közösség tagjaival. Vele abban egyeztek meg, hogy segítenek majd az önkormányzatnak az olyan típusú programokban, amelyek fel tudják zárkóztatni a közösséget, és nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is.Ha valaki nyomorban él, nem nagyon vannak kilátásai, de ha vannak olyan eszközök, amellyel ki tud kerülni ebből a helyzetből, és a családját biztonságban tudja, akkor nagyobb az esély arra, hogy őket Csíkszeredában integrált közösségnek tudjuk tekinteni - és ez a célunk, hangsúlyozta még Korodi.Arról is tájékoztatott, hogy Szombaton megérkezett Magyarországról a Magyar Református Szeretetszolgálatnak valamint a Maros megyei RMDSZ adománya is: előre egyeztetett, célirányos adományokról van szó, amelyek élelmiszert, tisztítószereket, pelenkákat stb. tartalmaztak. A városvezető megköszönte az eddigi adományokat, és arra kért mindenkit, hogy ruhákat most már ne hozzanak, mert abból van elégséges.Elküldték ugyanakkor a kormány fele az első igényléseiket, pl. technikai eszközökre. Ugyanakkor kiderült a számukra is, hogy gyógyszerek kérdésében nagyon rosszul áll a kormány segítségnyújtása, nincsenek átadható tartalékok, ezért azt kérik, hogy

aki teheti, keresse az adományvonalat, ahol megtudhatja, milyen fajta gyógyszerekre lenne szükség.

Korodi végezetül még egyszer megköszönte a segítségét azoknak, akik támogatják őket abban, hogy méltósággal tudják kezelni ezt a helyzetet.Nyitókép: Tőkés Hunor/Transindex