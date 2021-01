Az ortodox egyház is besegít az oltási kampány népszerűsítésében

A román ortodox egyház tájékoztató brosúrákat fog szórni az oltási kampányról, írta meg egy Facebook-bejegyzésben az egészségügyi minisztérium. Eszerint az intézkedést maga Dániel pátriárka jelentette be.



Încheiem duminica și această săptămână cu bucurie și cu multă speranță pentru creștinii ortodocși sau catolici din... Közzétette: Ministerul Sănătăţii - România – 2021. január 10., vasárnap

A minisztérium ugyanakkor jó hírrel szolgált a katolikus hívőknek is: Ferenc pápa is feliratkozott az oltásra.„Csak együtt, vallási és hitbéli különbségektől eltekintve tudunk visszatérni a normalitásba!” – írják a bejegyzés végén.Ami pedig az oltási kampányt illeti: más tevékenységekben dolgozó személyek mellett az egyházfők és papok is soron kívül jelentkezhetnek a január 15-én induló, második oltási ciklusban, tehát ők is megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát.