Többé nem pereli az újságírókat és kritikusokat a bukaresti Főpolgármesteri Hivatal

Bukarest főpolgármestere hétfőn a közösségi médián bejelentette, hogy a Főpolgármesteri Hivatal visszalépik az újságírók elleni perekből – írja a G4media.ro.



, a főváros vezetője egy Facebook-bejegyzésben jelezte, hogy hétfőn a Főpolgármesteri Hivatal abbahagyja a pereskedést azokkal az újságírókkal és publicistákkal, akiket elődje,perelt be a hivatal nevében. A pereskedéseknek egyszerű oka volt: kritizálták Fireat, illetve a hivatal működését, s ezért egyenként 100 ezer eurós kártérítést követelt a volt főpolgármester.„Elfogadhatatlannak tartom, hogy egy közintézményt a saját jó híred (védelme) érdekében használj, sőt, hogy megfélemlítsd azokat, akik egy más nézőpontot fejeznek ki. Szeretném megváltoztatni ezt az attitűdöt” – írta Nicușor Dan hozzátéve, hogy a polgárokkal való közös munkát más alapokra szeretné helyezni.A jelenlegi főpolgármester álláspontja az elődjével szemben az, hogy a szabad véleménynyilvánítás az egészséges demokráciák tulajdonsága, ezért azt bátorítani kell, nem megfélemlítéssel visszaszorítani.A bejelentés szerint hétfőn nyolc pertől lépik vissza a hivatal, majd további hármat is befejezettnek tekint, amelyekben már döntött a bíróság – az újságírók javára –, de még meg kell várniuk az indoklást.Ezeken túl még volt öt per, amelyet jogerősen elvesztett a Firea vezette hivatal.Gabriela Firea mások mellett perelte),), illetve az, a, aés apublicistáit, de olyan politikusokat is, mint(PMP),(USR),(PNL),(PNL),(PNL) vagy(USR). (g4media.ro)