Források: nincs egyetértés a koalíciós partnerek között a prefektusi funkciók elosztásában

A PNL, USR–PLUS és RMDSZ képviselői újra összeültek hétfőn, hogy a prefektusi és alprefektusi funkciók elosztásáról tárgyaljanak, ámbár most sem született megállapodás, szerdán újabb tárgyalás lesz – írta meg a Digi24 bizonyos belső források információira hivatkozva.



A kormányalakításról folytatott tárgyalások során kialakított megegyezés szerint a PNL 23 megyében nevezhet ki prefektust, az USR PLUS 14-nél, az RMDSZ pedig 5 megyében. A PNL-nek 47 alprefektusa lehet, az USR–PLUS-nak 28 és az RMDSZ-nek 10.A vita lényegében abból fakad, hogy egyes megyék esetében minden párt szeretne valamilyen funkciót szerezni, és ennek elosztásában nem sikerült eddig megegyezniük.A forrás beszámolói szerint ugyanis a PNL és az USR–PLUS magának követeli a fontosabb megyéket, köztük Kolozs, Szeben, Konstanca, Temes és Iași megyéket.egy olyan lehetőséggel állt elő, hogy a PNL ott nevezhessen ki prefektusokat, ahol a megyei tanács elnöke is PNL-s, a jó együttműködés érdekében.Az USR–PLUS egy teljesen más rendszert javasolt: ahol a PNL választana 1 prefektusi funkciót, utána sorban az USR-PLUS és az RMDSZ, majd a következő körökben a PNL 2 funkciót választ, az USR-PLUS és az RMDSZ egyet-egyet.A források úgy említik, az RMDSZ is olyan prefektusi pozíciókat szeretne, ahol nem a saját megyei tanács elnökei és polgármesterei vannak.