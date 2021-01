Teodosie érsek beadta a derekát, elismerte a koronavírus létezését

A konstancai érsek országos hírnevet szerzett magának a koronavírus-tagadó magatartásáról, több ízben került a címlapokra a különböző botrányokkal, például amikor az ortodox egyház javaslata ellenére is megtartotta az ünnepi miséket, vagy amikor a Szent András-napi búcsún ugyanazzal a kanállal végezte az áldoztatást.



Most úgy tűnik, mégiscsak megváltozott a véleménye a koronavírus-járványról és az oltásról:„Nem adhatunk teret a véleményeknek, hanem a tudományra kell alapoznunk. Nem léphetünk fel ellene, mert nem vagyunk szakértők. Ha valaki fél a védőoltástól, akkor a mellékhatások rosszabbak lesznek, de ha valaki hittel áll hozzá, akkor az átsegíti a nehézségeken – idézi az evz.ro az érsek szavait."Mindenkinek úgy kell eljárnia, ahogy a lelkiismerete diktálja. Sokan azt mondják, hogy a betegség nem létezik, de nyilván, itt van közöttünk” – folytatta.Az egyházi elöljáró azt is elárulta, hogy ő nem oltatja be magát, mert allergiás.Teodosie érsek véleményének nagy fordulata valószínű annak tudható be, hogy az ortodox egyház immár hivatalosan is népszerűsíteni fogja az oltási kampányt , többek között brosúrákat fognak szétosztani a hívők között.