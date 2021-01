A romániai muszlimok egyházi vezetője is az oltási kampány mellett állt ki

A romániai muszlim vallásúak muftiátusa csatlakozik az új koronavírus elleni oltáskampány népszerűsítéséhez - közölte Juszuf Murat főmufti kedden.



A muszlim közösség tagjait ugyanakkor arról is tájékoztatta az egyházi intézmény, hogy a beoltás egyéni döntésen alapul, önkéntes és ingyenes.Juszuf Murat azt tanácsolja üzenetében a romániai muszlim közösség tagjainak, hogy hivatalos forrásokból tájékozódjanak a COVID-19 elleni oltáskampányról.'A www.vaccinare-covid.gov.ro országos tájékoztató platformon megtalálhatók a legfrissebb információk az oltási folyamatról, valamint válaszokat is ad az oltással, annak jelentőségével és időszerűségével kapcsolatos kérdésekre. A hivatalos forrásokból származó helyes információk biztosítják a jó döntés meghozatalát, amely mindannyiunk életét befolyásolja' - üzeni híveinek a főmufti, aki azt tanácsolja, hogy mindenki kérje ki háziorvosa véleményét az immunizációval kapcsolatban.A romániai muszlim vallásúak muftiátusa ugyanakkor azt üzeni minden tagjának, hogy bízzanak a tudományban és a kutatókban, akik vallási és etnikai hovatartozástól függetlenül, összefogással dolgozták ki a vakcinát, amely képes megakadályozni a SARS-CoV-2 vírus terjedését.'Fontos visszatekinteni a történelem egészségügyi válságaira, felismerni az oltások fontosságát, amelyek más járványok sikeres leküzdéséhez vezettek, és tisztában kell lennünk azzal, hogy mindannyiunk tudatos döntése nemcsak saját, hanem a körülöttünk élők egészségét is szolgálja' - olvasható a főmufti közleményében.