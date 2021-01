A csíkszeredai tűzesetre lehetőségként kell tekinteni, ami a mélyszegénység problémáját oldja meg

„A mostani tűzvész egy olyan évtizedek óta tartó stresszhelyzetnek a kirobbanása, ami fölött mi, városi közösség, nagyon régóta szemet hunytunk. Ezen pedig most változtatni fogunk” – mondta el a kedd reggel tartott sajtótájékoztatón Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.



„Mi azt szeretnénk, hogy felszámoljuk azt a nyomorúságos helyzetet, amiben a Somlyó utca közössége élt, minél több családot ki kell emelnünk a telephelyről, ezért egy hosszú kifutású programot indítunk. Igaz, ez nem hoz csodát egyik napról a másikra, de tudjuk, hogy ez egy elengedhetetlen út”– folytatta az elöljáró.Korodi beszámolt továbbá arról, hogy jelenleg egy szakmai csapat készít felmérést az Erőss Zsolt Arénába telepített roma közösség áthelyezését illetően: 33 helyszín feltételeit vizsgálják, hogy azok egészségügyi és közigazgatási szempontokból megfeleljenek. Ebben a munkában részt vesz számos intézmény és civil szervezet is, de természetesen a roma közösséggel is egyeztetnek a további lépésekről.Mint elmondta, jelenleg egy közösségként, egy családként élnek együtt, ezért nincs gond a járványügyi helyzet tekintetében sem.

Borboly: a mélyszegénység nem függ hovatartozástól és a beszélt nyelvtől

A sajtótájékoztatón felszólalt, Hargita Megye Tanácsának elnöke is, aki elmondta: eddig az országban példátlan az, ami most jelenleg Csíkszeredában zajlik.Az elnök kifejtette: a mélyszegénységre nem csak roma ügyként kell tekinteni, vannak hasonlóan szomorú helyzetben magyar és román ajkú emberek is, ez pedig olyan probléma, amelyet legtöbb önkormányzati vezető csak úgy a szőnyeg alá söpör.„Bár nehéz ügy, fel kell tenni az asztalra, mert emberi életekről van szó” – hangsúlyozta.Példanélküli szolidaritást láthattunk, ahol nem számított, hogy ki milyen nyelvű és ki milyen nemzetiségű. Az számított, hogy hogyan tudtunk foglalkozni embertársainkkal. Ilyen tekintetben pedig elmondhatom, történhet áttörés a roma kérdésben – folytatta Borboly Csaba.Hargita Megye Tanácsának elnöke ugyanakkor kifejtette: épp a közelmúltbanérsek javaslatára hozták létre a tanács mélyszegénységgel foglalkozó munkacsoportját, ami a tűzeset kapcsán már rögtön munkának is láthatott.

A tűzesetre lehetőségként kell tekinteni

A sajtótájékoztatón felszólalt, ennek a munkacsoportnak a koordinátora, aki szerint nem csak Romániában, de Európa-szerte nem sikerült érdemben megoldást találni a romák kérdésére.„Most olyan helyzetbe kényszerültünk, ahol egy jól képzett csapattal sikerülhet áttörést elérni” – fejtette ki a szakember, aki elmondta, külföldi szakemberek is úgy vélik, a csíkszeredai történet példaértékűvé válhat.A koordinátor megerősítette Borboly állítását, miszerint eddigi munkáik során mindig érezték a roma közösség elleni hangulatot, azonban a mostani tűzvészkor egy pillanatig sem merült fel senkiben.„Mindenki azért dolgozik, hogy ezeket az embereket a lehető legnagyobb szakmaisággal tudjuk előre vinni” – hangsúlyozta.András Lóránd kitért arra is, hogy jelenleg rengeteg szakember önkéntesen foglalkozik azzal, hogy az arénában hasznosan teljenek a mindennapok: a gyerekek számára iskolai tevékenység folyik, de számos egyéb egészségügyi és mentálhigiéné foglalkozásokat is szerveznek, hogy felkészítsék a közösséget a továbblépésre.alpolgármester köszönetet mondott minden szakembernek, akik főleg lelkileg támogatják a közösséget, hiszen ha „a város készen áll a továbblépésre, ők is készen kell, hogy álljanak”.A csíkszeredai tűzvészről és az Erőss Zsolt Arénában elhelyezett roma közösség helyzetéről a Transindex helyszíni riporttal számolt be A teljes sajtótájékoztatót Borboly Csaba Facebook-oldalán lehet végighallgatni:

FRISSÍTÉS: A kormány is besegít: humanitárius segélyt küldenek a tűzvész károsultjainak

Élelmiszerekből és egyéb javakból álló, több mint 300 ezer lej értékű gyorssegélyt nyújt a kormány a csíksomlyói tűzvész károsultjainak - írta meg az Agerpres.A humanitárius segélycsomag olajat, cukrot, lisztet, konzerveket, továbbá ágyakat, matracokat, takarókat, hálózsákokat stb. tartalmaz. Az ehhez szükséges összeget a kormány tartalékalapjából különítik el.A gyorssegély kiutalásárólminiszterelnök döntött, de ezt kormányhatározatban is rögzítik.