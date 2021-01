Országszerte sztrájkoltak az egészségügyi és a szociális dolgozók

A prefektúrák előtt tiltakoztak a megyeszékhelyeken az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozók a Sanitas szakszervezet felhívása nyomán. A maximum 100 fős csoportokban felvonuló demonstrálók azt nehezményezték, hogy a kormány befagyasztotta a közalkalmazottak béreit.



Emiatt pedig nem kapják meg a jogszabályokban amúgy szereplő fizetés- és járulékemeléseket. A tüntetők követelték, hogy a kormány tartsa be a törvényt és az említettek mellett folyósítson veszélyességi pótlékot is számukra. Szégyennek és felháborítónak nevezték sokan, hogy épp azokon igyekszik spórolni az ország vezetése, akik az első vonalban harcolnak a járvány ellen.A Sanitas szakszervezet, mely több mint 100 ezer taggal rendelkezik, korábban egy petíciót is indított a követeléseik nyomatékosítása céljából. Amint bejelentették, a tiltakozó akciók sora folytatódik, sztrájkolni fognak pl. az illetékes minisztériumok épületei előtt. A további akcióikat pedig annak függvényében szervezik, hogy a kormány miként reagál a követeléseikre. (