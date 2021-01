Kelemen Hunor is beoltatja magát

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke az Antena 3 műsorában mondta el, hogy jelentkezni fog a koronavírus elleni védőoltás beadatására, mert bízik az orvostudományban és tudja, ez az új típusú oltás nem jelent veszélyt.



Kelemen Hunor elmondta, lehetséges, hogy kamerák előtt oltatja be magát, mert példát akar mutatni a szkeptikusok előtt. Úgy véli, mindenkinek szembe kell szállnia az összeesküvés-elméletekkel.„Amint a második szakaszban lesz rá lehetőségem, elmegyek és beoltatom magam” – mondta el az RMDSZ elnöke.Arra az újságírói kérdésre, miszerint mennyire elégedett az oltási kampány lefolyásával, Kelemen elmondta: főleg kommunikációs szempontból kellene fokozni a kampányt, hogy minél több ember megértse, mit jelent a védőoltás általi immunitás. Hozzátette, a politikusok és véleményvezérek is be kell kapcsolódjanak, hiszen az „életünkről és a jövőnkről van szó”.