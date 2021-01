Kelemen Hunor: az autonómia egyetlen formája sem sérti a román állam egységét

Románia miniszterelnök-helyettese, az RMDSZ elnöke az Antena 3 televízió kedd esti műsorában a Székelyföld autonómiájáról folytatott beszélgetés során többször hangsúlyozta: az autonómia egyetlen formája sem károsítja a román állam egységét és területi integritását.



„Persze, egyet értek azzal, hogy rendkívül kiegyensúlyozott megközelítésre és érvekre van szükség. De mint minden alkalommal kihangsúlyoztam: sem a helyi, sem a regionális, de az autonómia egyetlen formája sem károsítja a román állam egységét” – mondtaAz RMDSZ elnöke kifejtette: az autonómia szubszidiaritást és egy közösségi szintű döntéshozatalt jelent, nem pedig elszakadást.„Az emberek úgy értelmezik, hogy szétszakadásról beszélünk. De nem, az autonómia azt jelenti, hogy te döntesz a saját életedről. Ebben az értelemben pedig az autonómia minden helyi közösségre vonatkozik, nem csak Székelyföldre korlátozódik. Persze, a magyarlakta, vagy más kisebbségek által lakott területeken egyéb tényező is közrejátszik, például a nyelvi kérdések az iskolán, az állami intézményeken és a kulturális eseményeken túl. Tehát ebben másabb Székelyföld helyzete Olténiához vagy Moldvához képest.De különben ebben a kérdéskörben minden egyéb dolognak párhuzamosan kell történnie, helyi szinten. Természetesen a külkapcsolatoknak, az igazságszolgáltatásnak, a közrendnek, a védelemnek mind a központi hatóság szintjén kell megmaradnia. Erről beszélünk minden alkalommal” – fejtette ki az RMDSZ elnöke.Hozzátette: több regionális identitás él az országban, például hasonló a helyzet a mócok esetében is.Az RMDSZ elnöke külön kitért botrányos kijelentéseire is, miszerint a PSD arra játszik, hogy Erdélyt a magyaroknak adják.„Nem felejtjük el a múltban történteket, de ezeken már változtatni nem tudunk. Ezért kell a jövőre koncentrálni és hiszünk benne, hogy közösen elérhetünk dolgokat” – fejtette ki álláspontját Kelemen.A miniszterelnök-helyettes ugyanakkor azt is elmondta: arra törekszik, hogy a magyar kisebbség ne legyen tárgya a belső politikai küzdelmeknek.