Cîţu is bejelentette, szombaton oltatja be magát a koronavírus ellen

Florin Cîţu kormányfő szombaton nyilvánosan beadatja magának a koronavírus elleni oltást - jelentette be a szerdai kormányülést követő sajtótájékoztatón.



Elmondása szerint ez idáig jól halad a koronavírus elleni oltási kampány, a céljuk, hogy szeptemberig 10,4 millió személy kapja meg a vakcinát.A kormányfő elmondta, kedden további 8 millió adag koronavírus elleni vakcinára nyújtottak be igénylést, és azt szeretnék, hogy szeptemberig a lakosság csaknem 70 százaléka be legyen oltva."Számomra az oltási kampány prioritás, eddig jól haladt, és meglátják, hogy ezután is jól fog haladni. Az, hogy ki állja a költségeket, majd megoldódik" - fogalmazott, utalva az oltási kampány körül kialakult zűrzavarra Hozzátette, információi szerint a romániai lakosság be akarja oltatni magát koronavírus ellen, "ami nagyon jó dolog", és azt is nyomatékosította, hogy biztosítani tudják a kellő számú személyzetet az oltási kampány megfelelő lebonyolításához.