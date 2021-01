Nyolc oltási központot rendeznek be Kovászna megyében

Nyolc helyszínen kezdődik az oltási kampány második szakasza, hogy az akadálytalan legyen. A koronavírus elleni oltást ingyenesen kérhetik a hatvanöt év fölöttiek és kortól függetlenül a krónikus betegek, illetve a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók is.



Kovászna megyében szerda reggelig 731, egészségügyben vagy szociális területen dolgozó alkalmazott kapta meg a koronavírus elleni oltást, tájékoztatott, a megyei közegészségügyi igazgatóság vezetője, hozzátéve, hogy az oltási kampány első szakasza február elsejéig tart. A második szakasz január 15-től indul, amikortól az időseket és krónikus betegeket oltják, illetve azokat az alkalmazottakat, akik tevékenységükből kifolyólag veszélyeztetettek.Kovászna megyében az egészségügyi alkalmazottak és szociális szférában dolgozók körülbelül egyharmada kérte és kapta meg az ingyenes vakcinát, az a tapasztalat,

hogy kivárnak az emberek

, milyen visszajelzések vannak. Mivel jók a reakciók, folyamatos az igénylés – mondta el, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, beszámolva arról, hogy a szociális rendszerben levő bentlakókat és a velük foglalkozó alkalmazottakat kéthetente, illetve hetente tesztelik hónapok óta.„A megyei fenntartású rezidenciális központokban eddig összesen 7 731 tesztet végeztünk a bentlakók és alkalmazottak körében, eddig 6 kolléga a kézdivásárhelyi központból kapta meg az oltást, közel ötvenen igényelték. Bízom benne, hogy egyre többen fogják kérni, hiszen csak a magas átoltottsági arány vezet el a járvány felszámolásához” – fogalmazott a tanácselnök. A második szakaszban kerülnek sorra a hidvégi öregotthon bentlakóinak oltására, az idősek kétharmada, 53 személy kérte a koronavírus elleni oltást.A második oltási szakaszra Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán és Bodzafordulón két-két oltási központot rendeznek be, Kézdivásárhelyen és Baróton egy-egy helyszínen várják az oltásra érkezőket, erről döntött a megyei vészhelyzeti bizottság.Sepsiszentgyörgyön a Dália utca 1. szám alatt (az egykori bölcsőde helyszíne) és a strand épületében fognak oltani, Kovásznán megtartják a szívkórházban korábban berendezett oltási központot és újat rendeznek be a városi kultúrházban. Bodzafordulón a bredéti kultúrotthonban rendeznek be új oltási központot, fenntartva a helyi kórházban kialakított oltási helyszínt is. Kézdivásárhelyen a Kicsid Gábor Sportcsarnokban, Baróton a Kossuth Lajos utcai sportteremben működik az oltási központ. Ha szükség van rá, Sepsiszentgyörgyön egy harmadik oltási központot is előkészítenek, szükség esetén használni lehet erre a célra a Vadász utcai sportcsarnokot is.A kézdivásárhelyi oltóközpont teljesen készen áll, akár holnaptól meg lehetne kezdeni a lakosság beoltását. „Költségvetés hiányában elég nehéz volt megtalálni a megoldást, hogy megvásároljuk a központ felszerelését, de mára minden a helyén van, szakszerűen ellátott és a törvényes előírásoknak megfelel. Teljesen felújítottuk az épületnek azt a részét, ahol az oltás zajlik majd” – számolt be, Kézdivásárhely polgármestere. A céhes város oltóközpontjában történik Felső-Háromszék lakosságának beoltása is.Az előzetes felmérések szerint Kovászna megyében a második szakaszban 2500-3000 személy kérheti az ingyenes vakcinát. Regisztrálni január 15-től a programare.vaccinare-covid.gov.ro oldalon lehet vagy a 021 414 67-es telefonszámon, de a családorvosoknál is fel lehet iratkozni, ezt csak a krónikus betegek esetében javasolják.